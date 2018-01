Baccelli (Pd): ‘Vicino ai lavoratori della Ponsi di Massarosa’

FIRENZE – «Forte preoccupazione per la vertenza, massima vicinanza ai lavoratori». È ciò che esprimeStefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente IV commissione, in merito alla situazione della Ponsi di Massarosa, annunciando di stare lavorando a una mozione per chiedere uno specifico impegno della regione.

«Parliamo di un’azienda storica che riveste un ruolo importante nel tessuto economico del nostro territorio e che, con l’acquisizione da parte del gruppo Ercos, ha attraversato un percorso di riorganizzazione che ha già praticamente dimezzato la forza lavoro, passata da 66 a 36 unità, comportato un costante ricorso agli ammortizzatori sociali e il passaggio da tempo pieno a part time della quasi totalità degli impiegati secondo un accordo sindacale per cui non avrebbe dovuto più esserci alcun licenziamento – spiega Baccelli –. È quindi evidente che ogni tipo di ristrutturazione non può assolutamente avere ulteriori ripercussioni di tipo occupazionale. Condivido quindi l’allarme dei lavoratori, voglio fare mie le loro preoccupazioni e portare la vertenza sui banchi del Consiglio regionale con una mozione urgente, in modo che la vicenda venga presa in carico e affrontata a tutti i livelli istituzionali. Il nostro territorio ha subito la crisi in maniera forte, non possiamo tollerare un altro colpo come questo. È bene che la situazione della Ponsi venga affrontata rapidamente data la sua gravità: non possiamo accettare la perdita di ulteriori posti di lavoro e la progressiva sparizione di un marchio che rappresenta un’eccellenza per la Versilia».