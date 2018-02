Baccelli (Pd) ha visitato le aziende di Torre del Lago e Massarosa

VIAREGGIO – «Vicino alle aziende e impegnato a lavorare affinché la burocrazia venga snellita ulteriormente». Lo dice Stefano Baccelli, consigliere regionale e candidato per la Camera dei Deputati al Collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Viareggio, Massarosa e Piana di Lucca, che questa mattina, venerdì 16 febbraio, ha fatto visita a diverse aziende di Massarosa e Torre del Lago. Prima, infatti, si è recato in tre realtà del settore florovivaistico di Torre del Lago, Carmazzi, Malfatti&Mallegni e Flor-Export; dopo, invece, è andato all’azienda agricola Giovanni Bianchini di Massarosa, che produce olio extravergine di oliva e vino.«Si tratta eccellenze storiche del territorio – commenta Baccelli – ognuna per il proprio settore: c’è chi si è specializzato nelle ecopiante, nei peperoncini e nelle piante biologiche (Carmazzi) e chi esiste e resiste come cooperativa dal 1966 ed oggi è diventata leader nel settore della floricoltura (Flor-Export); oppure c’è chi produce piantine da orto e fa della promozione della filiera ortoflorovivaistica toscana un elemento distintivo (Malfatti&Mallegni). Sono realtà da valorizzare e agevolare, come possibile, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati alla burocrazia. Tutte, infatti, chiedono alle istituzioni di operare in questo senso, per snellire le pratiche e rendere più facili anche gli investimenti».