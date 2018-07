Baccelli e Nicolai esprimono preoccupazione per il fallimento Papergroup

FIRENZE – «È la drammatica conferma di ciò che stava prendendo forma, l’esito di un percorso che non faceva presagire nulla di positivo. Avevamo espresso fin dall’inizio un forte disaccordo con le scelte aziendali, che hanno portato alla drammatica fine di un’azienda storica del nostro distretto cartario. L’ipotesi di concordato in continuità, come già avevamo detto qualche mese fa, si è dimostrata evidentemente debole, perchè aveva al centro, di fatto, il tema della riduzione dell’occupazione: neanche il licenziamento di più di 20 lavoratori, seppur avvenuto in queste settimane sulla base di un accordo, è bastato ad evitare l’esito più negativo. Le criticità erano, come temevamo, più radicate e strutturali ed era per questo inaccettabile far pesare tutto questo sui dipendenti. Avevamo quindi ribadito con forza la necessità di un ripensamento e di un passo indietro, che non è avvenuto e che ha portato a questa drammatica conclusione. Il fallimento, adesso, mette in discussione il futuro di tutti gli altri dipendenti rimasti, circa 120. È urgente ora il massimo impegno a tutti i livelli istituzionali per tutelare i lavoratori coinvolti. A loro va tutta la nostra vicinanza ma principalmente tutto il nostro supporto per scongiurare rischi e conseguenze negative di questa situazione. Abbiamo assicurato alle organizzazioni sindacali la disponibilità della Regione, appena lo ritengano necessario, ad assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle competenze che ci spettano, come già avvenuto nei mesi scorsi al tavolo di confronto istituito proprio in Regione per seguire la vertenza».

Stefano Baccelli e Marco Niccolai

consiglieri regionali Pd