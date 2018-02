Baccelli e Carmassi (LeU): ‘Flat Tax ingiusta e anticostituzionale’

LUCCA – «’Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva’. Così recita l’articolo 53 della Costituzione e d’altra parte anche il buon senso ci dice che il pagamento dei tributi è il mezzo per assicurare l’erogazione dei servizi pubblici, ed è giusto che chi ha di più ci metta di più, perché un euro ha un valore diverso per un povero e per un ricco. Proprio per questo è profondamente sbagliata, oltre che incostituzionale, la proposta del centrodestra di introdurre la cosiddetta “flat tax”. Che mira a prevedere un’unica aliquota (si parla del 23 per cento) IRPEF. Massimo Mallegni, che ha rilanciato con entusiasmo questa idea sciagurata, ci dovrebbe spiegare chi pagherà per trovare le risorse necessarie. È facile immaginare che anche la maggior parte di chi contribuisce con aliquote superiori al 23% finirà per rimetterci, perché per coprire questi regali a chi ha già molto si faranno ulteriori tagli alla nostra scuola, alla nostra sanità pubblica, ai servizi sociali massacrati. D’altra parte sono ormai quasi quarant’anni che ci si impegna nel togliere ai poveri per dare ai ricchi. Per questo proponiamo di invertire il senso delle politiche fiscali: riprendere la battaglia all’evasione e all’elusione, che negli ultimi anni ha subito un rallentamento incomprensibile: pagare tutti è l’unico modo, reale, per pagare meno. Proponiano la trasformazione dei vari balzelli sui patrimoni in un’unica imposta che prelevi, in modo progressivo, da quelli superiori alla media; che si tassino le transazioni finanziarie e i profitti delle multinazionali; di abbassare la prima aliquota Irpef e rimodulare le altre. Insomma, di applicare la Costituzione: ‘Il sistema tributario è informato a criteri di progressività’».

Cecilia Carmassi e Luca Baccelli

Candidati Liberi e Uguali