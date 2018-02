B Femminile Nazionale: l’Acf Lucchese supera 3-2 la Juventus dopo una grande partita

LUCCA – Una grande Lucchese vince ancora in casa, battendo una delle big del campionato, la Juventus, al termine di una partita dai grandi contenuti tecnici e agonistici. Ad aprire l’incontro una bella manovra rossonera con Di Lupo che mette dentro. La reazione bianconera è stata veemente e la Juventus ribalta il risultato. Un’ altra bella rete di capitan Bengasi chiude il primo tempo sul giusto 2-2. Nella ripresa la neo-entrata Biancalana insacca di controbalzo al termine di tre tocchi di prima che hanno impreziosito questa importante marcatura. Da qui alla fine una grande battaglia con l’esordiente portiere Marchi in evidenza sul disperato assalto bianconero e qualche brivido per Murgia, che sostituiva in panchina lo squalificato Corti e per il presidente Chiocchetti in tribuna , prima del fischio liberatorio dell’aquilano Pezzopane. Prossima gara la difficile trasferta di Luserna.

ACF Lucchese-Juventus 3-2

Reti : pt 21 Di Lupo 24 Sobrino 31 Mellano 42 Bengasi st 13 Biancalana

ACF Lucchese : Marchi , Nellini, Lehmann, Cantini, Passaglia , Tognarelli, Mase’, Pieroni, Bengasi, Rossi , Di Lupo. Allenatore Maurizio Corti ( squalificato, sostituito da Massimiliano Murgia) .

Juventus : Milella, Tomei, Fantoni, Cupoli, Chiavicatti, Sobrino, Municchi, Mellano, Trapani, Mondino, Gastaldo . Allenatore Serani . In panchina Nicastro, Tosetto, Falcone, Fasella.

Arbitro : Pezzopane de l’Aquila