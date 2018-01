Azienda USL: 11 scuole e 137 studenti per l’alternanza scuola lavoro

PISA – Hanno fatto registrare una buona partecipazione i corsi di alternanza scuola lavoro 2017 organizzati dall’Azienda USL Toscana nord ovest e gestiti in particolare dalla struttura di Formazione Esterna, Universitaria e di Base.

A questi percorsi hanno infatti aderito 11 istituti scolastici, variamente distribuiti su tutto il territorio dell’Azienda, per un totale di 137 studenti autorizzati ai relativi tirocini.

Un ringraziamento va ai responsabili delle strutture aziendali che promuovono i progetti ed ospitano i tirocinanti ed a tutti i professionisti che ogni anno si prestano ad affiancare i ragazzi, ritagliandosi nell’attività quotidiana un po’ di tempo per trasmettere a questi giovani delle informazioni utili per il loro futuro professionale, con l’obiettivo principale di motivarli al lavoro.

Nello scorso mese di giugno l’Azienda USL Toscana nord ovest ha inoltre firmato, in ambito di alternanza scuola lavoro, uno specifico protocollo di intesa con la Regione Toscana.

Di seguito le scuole coinvolte nei percorsi e le strutture aziendali che hanno ospitato gli studenti nell’ambito di questi stage, che hanno permesso ai ragazzi di partecipare a lezioni teoriche e pratiche ma anche di affiancare gli operatori, dove possibile, nelle loro attività quotidiane.

Ex Asl 1 Massa Carrara

Carrara – Istituto Statale Istruzione Superiore MONTESSORI REPETTI;

gli studenti sono stati ospitati dalla direzione di presidio dell’ospedale Apuane e nelle sedi distrettuali di Carrara.

Ex Asl 2 Lucca

Castelnuovo Garfagnana – Liceo Scientifico GALILEI;

gli studenti sono stati ospitati in più unità operative dell’ospedale di Castelnuovo Garfagnana.

Ex Asl 5 Pisa

Pisa – Istituto di Istruzione Superiore SANTONI;

gli studenti sono stati ospitati nella struttura di Igiene e Sanità Pubblica di Pisa.

Ex Asl 6 Livorno

Livorno – Liceo Scientifico CECIONI;

Livorno – Liceo Scientifico ENRIQUES;

Livorno – Istituto di Istruzione Superiore NICCOLINI-PALLI;

gli studenti sono stati ospitati al Centro Trasfusionale dell’ospedale di Livorno ed al Centro Frediani sempre di Livorno.

Ex Asl 12 Versilia

Viareggio – Liceo Scientifico BARSANTI MATTEUCCI;

Viareggio – Liceo Classico CARDUCCI;

Viareggio – Liceo GALILEI ARTIGLIO;

Lido di Camaiore – Liceo Scienze Umane CHINI MICHELANGELO.

Gli studenti sono stati ospitati in queste strutture dell’ambito territoriale della Versilia: Riabilitazione, Anatomia Patologica, Radiologia, Centro di Procreazione Assistita, Pronto Soccorso, URP, Veterinaria e Sicurezza Alimentare.