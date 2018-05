Aveva un arsenale (abusivo) in casa: scoperto dai carabinieri

BORGO A MOZZANO – Aveva un arsenale in casa ed erano armi abusive e munizioni alterate o modificate: è finito così in manette un uomo di 69 anni di Borgo a Mozzano, nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri nell’ambito dei servizi straordinari predisposti in Media Valle e in Garfagnana.

Il tutto è nato da delle minacce del 69enne nei confronti di un vicino di casa: questo ha fatto scattare un controllo propedeutico al ritiro cautelativo d’urgenza delle armi in possesso dell’uomo che è titolare di regolare porto d’armi e detentore di numerosi fucili e armi di vari calibri.

E’ stato così che i militari dell’Arma hanno scoperto che l’uomo aveva in casa – in maniera completamente abusiva – alcune armi e dei proiettili e che una era stata anche alterata. In tutto i carabinieri hanno sequestrato 1 revolver marca Cal.22, senza matricola e modificata artigianalmente con l’inserimento di un tromboncino per potenziarne la carica balistica, cosa che he ha fatto un’arma clandestina. E ancora, un revolver lanciarazzi calibro 22, senza matricola; una pistola lanciarazzi calibro 22, anch’essa senza matricola; un caricatore per carabina Winchester da 10 colpi calibro 30/06 e 188 cartucce per pistola e fucile di varia tipologia e vari calibri.

Il tutto è stato posto dai carabinieri sotto sequestro e l’uomo è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni nonché per alterazione di armi. Stamani si è celebrata l’udienza di convalida degli arresti e l’uomo è stato ammesso al patteggiamento, finendo per ricevere la condanna a un anno e mille euro di sanzione, con la sospensione della pena.

Chiaramente l’uomo dovrà stare lontano dalle armi e, per tale ragione, gli sono stati sequestrati 15 fucili di vario tipo e calibro, un revolver calibro 6 e 1075 munizioni per fucile e revolver, nonché mille fulminanti per ricarica.

I carabinieri, da tempo, sono impegnati in approfonditi controlli nel settore delle armi detenute, per verificarne la corretta detenzione e che coloro che hanno il permesso di tenerle continuino ad avere i requisiti psicofisici previsti dalla legge e non siano sottoposti a segnalazioni o pregiudizi penali.