Automobile Club Lucca, torna il galà del motorsport firmato Aci Lucca

LUCCA – È nuovamente il pilota Gabriele Catalini ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica assoluta del Premio Rally Aci Lucca, 12° edizione. Per i navigatori, invece, sale sul podio Maicol Rossi.

Sei in tutto, i vincitori assoluti, declamati, insieme con altri numerosi atleti, nella consueta serata di premiazione organizzata dall’Automobile Club Lucca: una vera e propria festa del rally, partecipata, anche quest’anno, da più di duecento persone.

A consegnare i riconoscimenti sono stati il presidente e il direttore di Aci Lucca, Luca Gelli e Luca Sangiorgio. Ed è proprio dalle parole del presidente che traspaiono la soddisfazione e l’emozione della serata: «Aci Lucca è una grande famiglia che ogni anno si unisce e si ritrova per celebrare la stagione sportiva appena conclusa. Quest’anno, più di altre volte, ci emoziona salutare la stagione che sta per arrivare, poiché porterà con sé tante novità, tanti nuovi progetti, avviati rispettando la tradizione che ci contraddistingue. Accanto agli appuntamenti già consolidati torna la Mille Miglia, un evento che ci riempie di orgoglio e che il 18 maggio attraverserà la provincia di Lucca, da Altopascio a Pietrasanta. E proprio per ricordare una tradizione, stiamo organizzando la Coppa delle Ville, un percorso dedicato alle auto storiche che seguirà le orme del compianto Rally dello Zoccolo, toccando le suggestive ville delle nostre colline. Aci Lucca è questo: è divertimento, tradizione, ma anche sicurezza e attenzione alle regole e alle norme della strada, sia attraverso le lezioni ai ragazzi delle scuole, sia con i corsi di formazione per gli ufficiali di gara».

I VINCITORI. Nella classifica assoluta è stato Gabriele Catalini ad aggiudicarsi il primo posto, mentre Maicol Rossi è stato premiato come miglior navigatore. Riconoscimenti anche per la categoria under 25, dove si sono distinti il pilota Michele Friz e il navigatore Simone Marchi. Premi anche in rosa, per la classifica femminile: a ricevere i riconoscimenti per la categoria piloti è stata Giulia Serafini e Manuela Milli per quella dei navigatori.

Un’edizione del Galà del Motorsport che, per la prima volta, ha visto due giovanissimi tra i premiati. Andrea Belmonte, classe 2005, ha ricevuto il primo Premio Kart istituito proprio per riconoscere i successi dei giovani aspiranti piloti che si avvicinano al mondo del motorsport attraverso i kart. Grandi successi per il giovane Belmonte che ha esordito dietro al volante nel 2010, a soli 5 anni. Un riconoscimento è andato anche a Silvia Bertini, anche lei classe 2005, disegnatrice in erba che ha realizzato il logo del Premio Kart.

Durante la serata sono stati premiati anche piloti e navigatori delle classi Super 2.000, Super 1.600, K11, A7, A 6, A5, A0, R5, R3T, R3C, R2B, R1B, N4, N3, N2, N1, N0