Aumento Cosap a Forte dei Marmi: dura presa di posizione di Cna

LUCCA – «Un atto unilaterale che non ha motivazioni né finalità di pubblico interesse». Così commentano le rappresentanti Cna della categoria degli ambulanti Cristina Lorenzini, Antonella Biagi e Sabrina Frediani a seguito dell’incontro di questa mattina (27 marzo, ndr) in Comune a Forte dei Marmi.



Non è stato un incontro positivo quello avuto dagli ambulanti, convocati in Comune per essere informati dell’aumento del 10% della Cosap per l’intera categoria.



«Nessuna concertazione preventiva, nessuna spiegazione dettagliata – dicono le rappresentanti Cna – e neppure la volontà di utilizzare i fondi in più per effettuare lavori di miglioria nella piazza del mercato. Lo abbiamo chiesto espressamente – di usare i soldi per fare quanto necessario per rendere più funzionale il luogo del mercato – ma ci è stato detto che non era previsto niente fino a settembre, quando ci sarà il nuovo assetto. Per di più solo quattro categorie sul totale subiranno questo aumento».

«Per noi sarebbe stato più facile capire il perché di un incremento improvviso chiesto da un Comune che non ha problemi di bilancio – continuano dalla Cna – se i fondi fossero destinati a migliorare le nostre condizioni di lavoro e l’aspetto del mercato o della pineta, ma i rappresentanti del Comune sono stati chiari che non andranno in questa direzione».

Da parte di Cna non resta che esprimere «forte dissenso per i modi in cui è stata portata avanti la procedura di aumento e valuteremo questa decisione insieme ai colleghi», concludono.