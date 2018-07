Attrezzature sportive sulle mura: approvata all’unanimità la mozione di Barsanti

LUCCA – Installare attrezzature sportive per fare sport ed esercizi a corpo libero sulle Mura: è questo l’obiettivo della mozione presentata da Fabio Barsanti (CasaPound), approvata all’unanimità sale commissioni congiunte Lavori pubblici e Politiche formative, alla presenza dell’assessore allo sport Ragghianti e del dirigente Marchi, dell’Opera delle Mura.

“Finalmente può iniziare un iter concreto per offrire ai lucchesi la possibilità di allenarsi in modo completo sulle Mura – dichiara Barsanti in una nota – e per seguire gli interessanti precedenti di alcune città vicine e lontane. Le Mura, oltre ad essere il nostro principale monumento, costituiscono anche un parco utilizzato e sfruttato dai lucchesi per fare sport e altre attività all’aria aperta. Questi strumenti, di basso impatto sia economico sia paesaggistico, potranno consentire a cittadini e ad associazioni sportive di completare i propri allenamenti all’aria aperta, senza essere costretti a servirsi di tavolini o muretti.”

“La proposta ha trovato la convergenza di tutti i consiglieri di entrambe le commissioni – prosegue la nota – e ne è stata riconosciuta l’importanza anche in termini sportivi e sociali. Il testo approvato ha subito modifiche poco rilevanti e ricevibili, come quella di precisare come questo orientamento fosse presente nelle linee programmatiche dell’Amministrazione. Ebbene, onde evitare che, come al solito, esse rimangano lettera morta, questa approvazione darà concretezza ad un iter che potrebbe iniziare sin da subito. Sarebbe importante, infatti, far arrivare la mozione in Consiglio prima della pausa estiva e soprattutto prima del prossimo cda dell’Opera delle Mura.”

“In un momento in cui lo sport deve tornare ad assumere un ruolo fondamentale nella politica e nel futuro della nostra città – conclude Barsanti – questo è un importante segnale. Sport per tutti; impianti e strutture sportive da recuperare e società da seguire, come per esempio la Lucchese. Rimettiamo lo sport al centro; per i bambini, per il sociale, per i tifosi, per i lucchesi.”