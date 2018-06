Attività estive per bambini: stilata la graduatoria per l’accesso ai voucher

LUCCA – E’ consultabile sul sito internet del Comune di Lucca (www.comune.lucca.it) la graduatoria definitiva di coloro che avranno accesso ai contributi per le attività estive rivolte a bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni: in totale, quest’anno, sono 243 i destinatari dei voucher nella graduatoria stilata dal settore Servizi Scolastici. Oltre a questi, altri 47 bambini hanno potuto accedere al contributo attraverso il settore dei Servizi Sociali, in base alla specifica riserva prevista nell’avviso pubblico per la presentazione delle domande.

I voucher, in particolare, consistono nel contributo per la copertura del pagamento per la partecipazione alle attività estive per un periodo di due settimane, fino ad un importo massimo di 130 euro ciascuno, grazie alle risorse regionali del Piano Educativo Zonale pari a 32.292,50 euro. Quest’anno un numero più elevato di bambini potranno avere accesso a questo strumento perché, rispetto al 2017, le domande sono aumentate in maniera considerevole e dunque le risorse sono state distribuite tra più persone. Lo scorso anno infatti furono 216 i piccoli che entrarono a far parte della graduatoria mentre sono 290 nel 2018.