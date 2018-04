Attività estive del Comune: come fare domanda per essere inseriti tra i gestori

LUCCA – Per la programmazione delle attività estive rivolte ai bambini e ragazzi da 3 a 14 anni, l’amministrazione comunale ha avviato a partire dal 2016 un nuovo sistema progettuale che ha portato alla costituzione di un elenco di soggetti gestori che operano sul territorio ed offrono opportunità a carattere ricreativo, ludico, sportivo, culturale e sociale.

Per permettere a tutti i soggetti interessati di partecipare è stato pubblicato sul sito del Comune un apposito avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata a lunedì 16 aprile.

L’elenco, che verrà aggiornato in base alle risposte all’avviso pubblico, sarà valido fino al 2019. Il Comune, nei confronti dei soggetti inseriti nella lista, si impegnerà a promuovere le attività estive proposte con adeguato materiale informativo. Per le famiglie l’amministrazione comunale ha previsto un sistema di agevolazioni, in modo da favorire l’accesso alle attività estive proposte attraverso l’assegnazione di contributi a parziale copertura dell’iscrizione alle diverse attività: per questo sarà pubblicato un bando pubblico più avanti.

Per ulteriori informazioni i soggetti gestori interessati possono consultare il sito www.comune.lucca.it