Atti di bullismo all’Itc ‘Carrara’: ieri il giorno delle perquisizioni della polizia e del consiglio di classe

LUCCA – Va avanti su più fronti la vicenda del professore dell’Itc ‘Carrara’ oggetto di atti di bullismo da parte degli studenti. Ieri, infatti, la polizia, su delega del procuratore capo della Procura dei minori di Firenze, Antonio Sangermano, ha eseguito alcune perquisizioni nei confronti degli studenti protagonisti della vicenda.

Oltre ai quattro ragazzi ripresi nei video che hanno girato in rete, sono stati indagati altri due studenti, quelli che hanno materialmente realizzato i filmati. Salgono quindi a sei gli indagati per questo episodio di bullismo. Tutti e sei devono rispondere in concorso dei reati di violenza privata e minacce, poiché sono stati ritenuti responsabili di un’azione che, come dice la polizia, era volta e preordinata a umiliare e dileggiare il professore, anche attraverso i video e la successiva diffusione dei filmati mediante whatsapp.

Non solo: gli indagati dovranno rispondere anche del tentato furto del tablet con i dati scolastici, che – come si vede in un video – uno di loro ha provato a portare via al docente quando questo si è rifiutato di dargli la sufficienza.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Lucca e della Polizia postale, dopo la perquisizione, hanno posto sotto sequestra gli indumenti indossati dai ragazzi nei video, il casco integrale da moto, di colore giallo, usato da uno di loro per colpire più volte il professore, con l’evidente scopo di intimidire e rafforzare lo scherno.

Sequestrati anche i cellulari degli indagati e, adesso, il loro contenuto è al vaglio della polizia.

Intanto, sul fronte scolastico, ieri si è svolto un consiglio di classe lunghissimo, al termine del quale per i ragazzi implicati negli atti di bullismo viene prospettata la bocciatura e la sospensione, ma con alcuni distinguo. In realtà i provvedimenti che il consiglio di classe proporrà al consiglio di istituto questa mattina saranno cinque (e non sei): uno – il più leggero – prevede la sospensione di 15 giorni per lo studente implicato solo marginalmente nella vicenda ed è già operativo. Per due degli altri quattro viene proposta la sospensione completa dalle lezioni fino alla fine della scuola, in quanto in precedenza erano già stati sottoposti a provvedimenti disciplinari e a percorsi di recupero che si sono dimostrati completamente inutili allo stato dei fatti. E per loro la bocciatura quindi sarebbe sicura. Per gli altri due, invece, viene prospettata una sospensione diversa, che prevede un reinserimento a scopo educativo che, se opportunamente seguita, potrebbe portare anche a non perdere l’anno. Il preside della scuola, Lazzari, infatti, ha sottolineato come questo tipo di provvedimenti non possa e non debba avere valore punito, ma soprattutto educativo.