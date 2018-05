Atletica Virtus: Oro per Naldi, Giannini, Possidente e Salerno. Continua la stagione in crescita dell’atletica lucchese

LUCCA – Una stagione in crescita per la Atletica Virtus CR Lucca, impegnata in competizioni in cinque diverse città italiane nei giorni scorsi. Trionfo a Savona per Elisa Naldi che al suo debutto outdoor fa segnare il nuovo primato personale sul salto in lungo con una misura di 5,90 metri, confermando l’ottimo lavoro svolto indoor col preparatore tecnico Luca Rape’. Una distanza che, oltre a valere la medaglia d’oro ai Campionati Regionali Universitari, supera anche il minimo necessario per l’accesso ai Campionati Italiani Assoluti dove la giovane atleta avrà occasione di mostrare ancora il frutto del duro lavoro in palestra. Bene anche i compagni di squadra sui 100 metri piani: si posiziona settimo nella classifica assoluta Fabio Pierotti con un tempo di 11,11’’ seguito a breve da Lorenzo Dumini, mentre rimangono circa a metà classifica Lorenzo Galeotti ed Andrea Lanfri, paratleta simbolo della Atletica Virtus capace, come in questo caso, di far valere le sue ragioni anche in una competizione mista. Ottimi risultati anche ai Campionati di Società cadetti/e di Livorno, dove la numerosa pattuglia biancoceleste mostra la sua presenza in molte discipline. Podio quasi monocolore nei 200 metri maschili, dove Tommaso Giannini (6:16,02) e Andrea Leonetti (6:29,8) si piazzano rispettivamente primo e terzo, mentre appena fuori dal podio finisce la saltatrice Angela Bullari con una distanza di 4,68 metri sul salto in lungo. Ottimo gioco di squadra nella staffetta 4×100 femminile dove il team Caporale-Bresciani-Chelini-Bullari si guadagna la medaglia di bronzo con un tempo di 57,1’’. Medaglia d’oro e season best anche per Antony Possidente nel lancio del peso a Foggia, mentre a Firenze grandissima prestazione per Daniele Del Grande al Grand Prix Fidaltoscanaestate, dove l’atleta lucchese arriva al traguardo secondo classificato nella propria categoria con un risultato tecnico di 4:13,91 andando anche a registrare un nuovo primato personale sulla distanza. Bene nel femminile anche Viola Cima ed Eletta Pignatelli, che si piazzano a metà classifica assoluta sulla medesima distanza. Argento nel lancio del disco per Viola Pieroni con una distanza di 33,56 metri mentre nelle posizioni appena fuori dal podio si posizionano Marco Scantamburlo (49,55’’ sui 400 metri) e Lorenzo Chiocchetti (11,22’’ sui 100 metri). Hanno giocato in casa invece gli allievi e juniores della Virtus, che al campo scuola Moreno Martini hanno avuto occasione di competere con concorrenti provenienti da tutta la Toscana nel Tour Lanci. Straordinaria come sempre Asia Salerno che nel lancio del giavellotto si piazza prima con noncuranza con una distanza di 41,04 metri, mentre anche Andrea Francone, Sebastian Giunta, Jacopo Rossi, Daiana Parducci, e Ilaria Mariani, pur in gare con scarsa partecipazione, hanno saputo competere con passione e concentrazione mostrando stoffa e determinazione.