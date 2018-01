Atletica Virtus C.R. Lucca

LUCCA – Gara che vai, record che infrangi. E’ difficile trovare parole diverse per descrivere il profilo agonistico di Jan Luxa, specialista nel salto triplo italo-sloveno recentemente entrato a far parte della famiglia Virtus.

Se infatti non fosse stato abbastanza l’aver stabilito, al suo recente debutto in biancoceleste, il nuovo record societario con un ottimo 15m 87cm, Luxa alla sua seconda gara per la Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca polverizza anche il primato toscano assoluto, stabilito nel lontano 1995 da Gianni Cecconi e da allora ineguagliato.

E’ infatti pari a 16m 01cm la distanza totale saltata il 20 gennaio a Padova dal giovane atleta allenato da Paolo Camossi, una misura che oltre a polverizzare il precedente record gli assicura agevolmente la prima posizione nella gara, inaugurando così una serie che ci auguriamo lunga e piena di nuovi limiti infranti. Ma non solo dal salto triplo giungono soddisfazioni alla società lucchese: è infatti un podio quasi monocolore quello che si è visto a Firenze questa domenica quando Idea Pieroni e Asia Salerno hanno conquistato le prime due posizioni nel salto in alto femminile indoor.

Un risultato straordinario che, oltre a rendere merito alle ottime atlete, è senza dubbio una conferma della capacità della società e dei tecnici Luigi Cosimini e Vinicio Bertoli di sfornare talenti capaci di competere ai massimi livelli. Idea Pieroni conquista infatti con il suo ottimo 1m76cm un nuovo primato personale mentre Asia Salerno, seguita da Chiara Cinelli, con 1m61cm ipoteca il pass tricolore. Un successo quello di Idea Pieroni, al primo anno della categoria allieve, che la proietta in una nuova dimensione: la prestazione di Firenze la colloca al 22° posto di sempre nelle graduatorie all time e la lancia verso i Campionati Europei di Categoria. Davvero un successo senza precedenti che ripaga i volontari del Gruppo Sportivo Marciatori di Barga, che in situazione logistica davvero fatiscente oramai da oltre un decennio riescono ad ottenere risultati eclatanti e di rilievo nazionale, ed un grande motivo di orgoglio per l’Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca per il rapporto di collaborazione pluriennale instaurato con il GS Barga ed il territorio della provincia di Lucca.



Buone prestazioni a Firenze anche per Sebastian Giunta (sesto classificato nel lancio del peso da 5kg categoria allievi) e Gabriele Paterni ed Andrea Francone (rispettivamente sesto e settimo nel lancio del peso da 6kg categoria Junior Maschi), che lasciano ben sperare per un accesso alle prime posizioni nelle prossime competizioni.

Prima posizione invece per Lorenzo Chiocchetti nei 60 metri piani indoor con un tempo di con 7’20’’, seguito a breve distanza da Luca Vigorito in quarta posizione con 7’47’’, mentre il drappello di atlete lucchesi si piazza a metà classifica nella categoria femminile. Da segnalare inoltre il debutto con i colori societari di Mirko Romano negli 800 metri ad Ancona con un tempo di 1’55’’, e la partecipazione di un folto drappello di atleti lucchesi al Meeting Assoluto Indoor di Modena nelle discipline dei 60 metri piani Uomini, 60 metri piani Donne e i 60 metri ad ostacoli Allievi, gare in cui i nostri tesserati pur rimanendo fuori dal podio hanno dimostrato tenacia, preparazione e voglia di eccellere.

Se le finali infatti non hanno visto protagonisti atleti della Virtus CR Lucca, i nostri tesserati hanno

regalato prestazioni di spessore, con importanti progressi personali sia da parte di atleti navigati come Fabio Pierotti, al primato con 7″09 sulla distanza, sia di giovanissimi e giovanissime come Lorenzo Galeotti, Martina Bertella, Giulia Pierotti e Martina Guidotti in costante progresso sotto l’attenta guida tecnica di Francesco Niccoli e Luca Rapè. In conclusione non possiamo che ritenerci pienamente soddisfatti per questo esaltante inizio stagione della Virtus CR Lucca, che esce dalla campagna acquisti 2017 rinforzata ed agguerrita, con una voglia di protagonismo sempre più marcata ed i mezzi tecnici per permettere un costante miglioramento in quasi tutte le discipline.