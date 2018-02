Atletica Virtus C.R. Lucca: prima gara, prima vittoria

LUCCA – E’ un debutto esplosivo quello con cui ci ha deliziato Gideon Kurgat, atleta di origini keniote alla sua prima prova in maglia biancoceleste che, tenendo fede alla lunga tradizione agonistica del suo paese, si conferma un maratoneta d’eccezione. Il giovane atleta infatti ha dominato la 14esima “Puccini Marathon” facendo segnare al traguardo un tempo di 1h5’50’’, più che sufficienti per non lasciare speranze al secondo classificato Manirafasha Primien (di origini ruandesi) della Atletica Dolomiti Belluno, staccato di un minuto abbondante.

Un risultato lusinghiero che soddisfa pienamente le aspettative della Atletica Virtus Cassa di Risparmio

di Lucca, che ha avuto così conferma della grande stoffa agonistica di Gideon: un altro acquisto azzeccatissimo che andrà a portare un rinforzo importante al neoformato Road Team della società, e un pezzo da novanta in più da schierare alle griglie di partenza della qualificazione alla finale nazionale del campionato di società assoluto di cross di domenica prossima a fianco dell’ottimo Walter Fauci e degli altri corridori lucchesi.

Ed è sempre un neoacquisto che, nel weekend appena trascorso, ha portato ulteriore lustro alla Virtus: parliamo stavolta del saltatore Jan Luxa, di origini sloveno-italiane, in forza alla società lucchese da Dicembre e già distintosi per la sua straordinaria abilità nel salto triplo. Niente podio per lui stavolta, ma un comunque ottimo piazzamento in quinta posizione nella classifica assoluta ai campionati italiani indoor di Ancona con un risultato tecnico di 15,96 metri, che lo confermano uno degli atleti più talentuosi della penisola nella propria specialità lasciando intravedere nel futuro risultati ancora più lusinghieri.

Sempre ad Ancona da segnalare la buona prestazione di Marco Scantamburlo negli 800 metri piani

maschili, portati a termine in un tempo di 1:52,72 che valgono al mezzofondista lucchese una dodicesima posizione nella classifica assoluta e una quinta nella categoria Promesse, mentre Juri Zanni fa una buona prestazione alla 32° “Scarpinata del Granocchio” ad Agliana, piazzandosi a metà classifica nel tradizionale percorso competitivo di 13,2 km.