Atletica Libertas: Stefano Gori oro a Tivoli

LUCCA – Il Centro Nazionale Sportivo Libertas ha indetto, per la stagione sportiva 2018, la 65^ edizione dei Campionati Nazionali di Atletica Leggera su pista, con la collaborazione del Centro Provinciale Libertas di Roma, con l’organizzazione tecnica del G.S.D. Libertas Atletica San Cesareo e con l’approvazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Il Campionato è riservato alle categorie Esordienti B-A m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e, Assoluti m/f, Master m/f.

La manifestazione si è tenuta a Tivoli (RM), sabato 30 giugno e domenica 1 luglio 2018 presso lo Stadio Comunale “Olindo Galli” sito in Strada Empolitana km Tivoli.

Nella prima giornata scendono in pista Stefano Gori e Cesare Mancini nella gara dei 200 metri dove Gori conquista l’oro con la guida Francesco Giannecchini, vincendo in volata negli ultimi trenta metri , mentre Cesare Mancini al foto finisch conquista la medaglia di bronzo.

La giornata si conclude ancora con una vittoria di Stefano Gori che vince una medaglia d’oro nel getto del peso.

La domenica sotto un sole cocente Gori è di nuovo vittorioso nei 100 metri sempre con la guida Francesco Giannecchini, mentre i due atleti Mancini e Benedetti non riescono a salire sul podio per una manciata di secondi negli 800 metri, completando la gara con un buon piazzamento, al quinto e al sesto posto.