Assi Viari – SìAmo Lucca e Lucca in Movimento contro il M5S: ‘Contrari, ma la colpa sarebbe del centrosinistra’

LUCCA – La posizione del Movimento 5 Stelle, espresso dal consigliere regionale Giacomo Giannarelli, che ha dichiarato di avere intenzione di fare tutto quanto in suo potere per bloccare gli Assi Viari di Lucca, poiché – nella sua visione – la soluzione è il potenziamento del trasporto su rotaia continua a far discutere.

Dopo la dura presa di posizione del consigliere regionale Pd ed ex presidente della Provincia, Stefano Baccelli che rivendica 10 anni di lavoro per arrivare al progetto definitivo e al finanziamento, adesso è la lista guidata da Remo Santini, SìAmo Lucca, e la lista Lucca in Movimento a intervenire sulla vicenda.

«L’intenzione espressa dal Movimento 5 Stelle di cancellare la realizzazione dei nuovi assi viari non può che trovarci contrari – dicono in una nota -, ma se l’intenzione dovesse avverarsi, la colpa ricadrebbe soprattutto sul centrosinistra, che in questi ultimi anni ha menato il can per l’aia e, nonostante gli annunci, non è riuscito attraverso la sua azione di Governo a far partire i cantieri».

Il documento, che porta le firme dei cinque consiglieri comunali Remo Santini, Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini prosegue affermando: «Una nuova viabilità è necessaria, e se da un lato è assolutamente non condivisibile ma legittima la posizione del M5S annunciata dal presidente del gruppo regionale Giacomo Giannarelli (perché ora il partito è alla guida del Paese e vuole mettere in pratica le proprie idee) bisogna però dire con chiarezza che se il precedente Governo avesse lavorato bene, a quest’ora i cantieri sarebbero già aperti e non ci sarebbe stata alcuna possibilità di tornare indietro – sottolineano le due liste civiche -. Per decenni, ad ogni elezione nazionale e locale, i parlamentari del Pd e i ministri che calavano a Lucca non perdevano occasione per dire che tutto era a posto. Addirittura il ministro Del Rio un anno fa venne qui assicurando l’inizio dei lavori entro il 2017, o al massimo entro i primi mesi del 2018. Invece niente. Se il Pd avesse avuto come vera priorità il progetto, ora non saremmo qui a discutere su una possibile retromarcia. E’ lecito dunque porsi degli interrogativi. Se, ad esempio, dopo il definitivo via libera del Cipe avvenuto lo scorso agosto, il finanziamento di 67 milioni per il primo stralcio (l’asse nord-sud) ci sia oppure no. L’impressione è che davvero si sia invece ancora l’anno zero, e che quindi il Movimento 5 Stelle possa avere mano facile nel resettare tutto. Rischiamo dunque di pagare l’incapacità del centrosinistra e il suo disinteresse per il territorio, che è finito miseramente fra annunci farsa e tempistiche poi non rispettate».

SìAmoLucca e Lucca in Movimento lanciano un doppio appello. «Alla Lega, l’altra forza ora al Governo del Paese, affinché faccia sentire la propria voce e si impegni per riuscire ad evitare lo stop – concludono i 5 consiglieri comunali – considerando che il centrodestra lucchese in tutte le sue componenti è da sempre favorevole al progetto della nuova tangenziale. Al M5S invece chiediamo, se ce l’hanno, di illustrare un’alternativa credibile ai nuovi assi viari, assicurando cittadini e imprese che da decenni scontano un deficit infrastrutturale. Perché dire no è facile, ma alla sterile contrapposizione deve coincidere la presentazione di un piano, se davvero c’è, che sia altrettanto efficace, per evitare che Lucca e la Piana restino stritolate nella morsa del traffico e dell’inquinamento».