Assi Viari – Per Zucconi (FdI) l’approccio di Giannarelli è completamente sbagliato ‘

LUCCA – La presa di posizione del consigliere regionale Giacomo Giannarelli del Movimento 5 Stelle continua a far discutere. A intervenire, infatti, è l’onorevole Riccardo Zucconi eletto nelle liste di Fratelli d’Italia, il quale dà un giudizio molto duro sulla posizione del consigliere regionale, definendo il suo approccio al problema «completamente sbagliato e non tiene in considerazione lo stato dei fatti, per questo non possiamo condividere la sua posizione di tornare indietro sugli assi viari»

«Bloccare le infrastrutture strategiche a priori come fa il Movimento 5 stelle significa non conoscere i territori e loro esigenze e al contempo penalizzare economicamente la zona – prosegue l’Onorevole –. Nel caso degli ‘assi viari’ si parla di progetti già deliberati con importanti finanziamenti già parzialmente stanziati; il no a prescindere farebbe tornare indietro la questione di anni e allontanare la risoluzione di problemi, mentre invece di dovrebbe lavorare per completare gli stanziamenti e andare alla progettazione definitiva certo tenendo in conto tutti gli aspetti ambientali e d’impatto sul territorio”.

«I problemi provengono infatti da una viabilità che danneggia le imprese e i cittadini e la loro salute per non parlare del fatto che Lucca con le sue Mura cinquecentesche va tutelata dai possibili danni derivanti dal traffico di mezzi pesanti e dall’inquinamento – chiude Zucconi –. Non si può pensare di puntare tutto sul ferro e sui mezzi pubblici dal giorno alla notte e in modo generico dimenticandosi del traffico che la assedia. Progetti come quello degli Assi Viari a Lucca sono prioritari per il territorio, non realizzarli significherebbe causare un danno difficilmente sanabile. La soluzione quindi è altra ed è, come ho potuto verificare con il recente incontro a Roma col dott. Liani Direttore Generale di Anas (che mi ha trasmesso la massima disponibilità), verificare progetti, percorsi e soluzioni, seguirne il percorso e approfondire le questioni in ogni aspetto. Le esigenze dei Comuni interessati dagli assi saranno certamente ascoltate così come vanno coinvolte sia le associazioni di cittadini che quelle imprenditoriali: l’importanza dell’opera non può prescindere dal coinvolgimento degli abitanti dei comuni interessati e delle aziende che vi operano. In questa ottica ho avuto in merito uno scambio di vedute con il presidente e sindaco Menesini ed è in agenda l’incontro col sindaco Tambellini nella reciproca ottica di collaborare perché questa importante opera venga finalmente realizzata. Bloccare tutto è la peggior scelta possibile, significa mettere la testa sotto la sabbia, lasciare in essere una situazione sbagliata magari strumentalizzando alcune legittime perplessità dei cittadini nel guardare alle prossime elezioni a Capannori».