Assi viari – Per Tambellini la posizione di Zucconi è da irresponsabili: ‘Significa compromettere lo sviluppo della Piana e della Media Valle’

LUCCA – L’intervento di Riccardo Zucconi, eletto in Parlamento con il centrodestra, che di fatto risuscita e rilancia il Lotto Zero – già archiviato a suo tempo – non poteva che suscitare un vespaio. E così in effetti è stato.

Dopo che ieri, il consigliere regionale Pd Stefano Baccelli è intervenuto sulla vicenda, sottolineando come, in questo modo, Zucconi riporti indietro Lucca di almeno dieci anni rispetto a quanto è stato detto e fatto in questo periodo, adesso è la volta del sindaco del capoluogo, Alessandro Tambellini, intervenire in maniera netta sulla presa di posizione di Zucconi.

Tambellini si affida a una nota che riporta il suo pensiero: «Il progetto degli Assi Viari di Lucca – dice il primo cittadino – costituisce una priorità per la città e per tutto il territorio».

Quello in questione, infatti, è delineato da Tambellini come «Un progetto discusso e costruito negli anni con un’ampia condivisione di intenti tra tenti centrali dello Stato, enti locali, forze politiche, cittadini e categorie produttive».

Tambellini sottolinea come oggi sia arrivato finalmente alla «fase progettuale definitiva e al finanziamento delle opere».

Un traguardo sicuramente importante e, per tale ragione, il sindaco di Lucca si dice «negativamente stupito dalle parole irresponsabili del nuovo deputato della Repubblica, Riccardo Zucconi che dovrebbe rappresentare gli interessi del nostro territorio e, invece, vuole buttare a mare un lavoro lungo e complesso, durato anni, per riproporre, sotto mentite spoglie, il vecchio progetto ‘Lotto Zero‘».

Per Tambellini, infatti: «Rinunciare agli Assi viari significa perdere tutto e compromettere l’economia della Piana e della Valle del Serchio insieme con la qualità della vita di chi, nella Piana di Lucca, vive e lavora. Zucconi – conclude Tambellini – scherza con il fuoco di cittadini stanchi di una politica inconcludente e faziosa che utilizza in modo irresponsabile problematiche annose e non ulteriormente procrastinabili, per finalità di piccolo cabotaggio».