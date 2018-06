Assi Viari – Menesini: ‘Governo, giù le mani dai nostri soldi che vanno spesi (bene) per il nostro territorio’

CAPANNORI – Le dichiarazioni di Giacomo Giannarelli sul voler osteggiare gli assi viari di Lucca non potevano non suscitare reazioni a tutti i livelli politici e non solo. Sebbene non sia mai stato un entusiasta del progetto e abbia sempre avuto un atteggiamento costruttivamente critico, anche Luca Menesini, sindaco di Capannori e presidente della Provincia, ha detto la sua e lo ha fatto attraverso un post sulla propria pagina di Facebook.

«La Piana di Lucca – ha scritto Menesini – ha bisogno di un nuovo sistema viario che tolga il traffico dai centri abitati dei paesi e che supporti il tessuto produttivo locale nella crescita e nello sviluppo. Trattandosi di un’opera grossa, che condizionerà la Piana per i prossimi 50 anni, va fatta bene».

E rivendica il fatto di dirlo da anni che questa opera vada fatta bene: «al punto che (lo sapete) sono pronto a incatenarmi in strada se per caso andasse avanti il progetto dell’asse nord-sud redatto da Anas, senza le modifiche che ho richiesto come sindaco di Capannori per salvaguardare il territorio».

«Leggere che il Governo non vuole realizzare l’opera – prosegue Menesini -, però, mi fa arrabbiare perché dell’opera c’è bisogno. Siamo arrivati ad avere il finanziamento e ora si tolgono i soldi dalla Lucchesia? Mi pare follia, un’ingiustizia tremenda verso i nostri cittadini».

Per Menesini è fondamentale «fare un progetto di nuova viabilità che liberi i paesi dai mezzi pesanti e rispetti la storia e il contesto verde dei nostri territori. Detto in altre parole: non si progetta senza mettere al tavolo i soggetti che il territorio lo conoscono. Noi infatti stiamo lavorando a una pianificazione di mobilità sostenibile che coinvolga tutti i Comuni della Lucchesia, stiamo creando stili di vita nuovi, stiamo lavorando a migliorare la qualità dell’aria. Ma che circa 2mila 500 mezzi pesanti al giorno sono funzionali all’attività delle nostre aziende e che passano dalle nostre strade è un dato di fatto e quindi un nuovo sistema viario è necessario».

«Mi auguro pertanto – afferma – che il Governo non ci tolga i soldi ottenuti grazie al grande lavoro dei nostri parlamentari, ma che casomai ascolti i sindaci e ci lasci margine d’azione sul progetto, che va cambiato in meglio. Va cambiato da prima, non è questione di colore del Governo».

E conclude: «Un punto deve essere chiaro: caro Governo, giù le mani dai soldi destinati a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Sono nostri, faticosamente conquistati e qui vanno spesi. Bene, ma qui vanno spesi».