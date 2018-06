Assi Viari – Dura risposta di Baccelli al 5 Stelle Giannarelli: ‘Parole che mancano di visione, di futuro e di cambiamento’

LUCCA – Il consigliere regionale pentastellato, Giacomo Giannarelli, ieri, ha dichiarato a ‘La Nazione’ di avere intenzione di fare qualsiasi cosa in suo potere per bloccare gli assi viari di Lucca. Una dichiarazione in linea con la posizione che il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha sempre avuto nei confronti dell’intervento infrastrutturale a Lucca. Ma anche un commento che non poteva passare inosservato e, infatti, pronta arriva la replica di Stefano Baccelli, consigliere regionale del Partito democratico e, soprattutto, negli anni che hanno preceduto la sua elezione in Regione, presidente della Provincia, ruolo nel quale si è fortemente speso per la realizzazione degli Assi Viari, ritenuti opera infrastrutturale fondamentale per lo sviluppo di Lucca.

Baccelli aveva già espresso delle perplessità sulle posizioni di Giannarelli, come ricorda lui stesso: «All’indomani del voto avevo espresso le mie reali preoccupazioni rispetto all’evolversi e alla realizzazione dei progetti strategici per il nostro territorio, rispetto ai quali i Cinque Stelle, almeno in Regione, si sono sempre detti contrari. Oggi quelle preoccupazioni risuonano, ahimè, come una triste realtà. È infatti inaccettabile leggere le dichiarazioni del consigliere dei 5S Giannarelli, secondo cui gli Assi viari sono un’opera da bocciare o da riprogettare, al fine di valutare anche il rapporto costi-benefici. Come se in questi anni tutto quello che è stato fatto fosse stato affrontato senza cognizione di causa, nonostante le procedure, le verifiche, le valutazioni, le inchieste pubbliche, gli incontri e le assemblee, le progettazioni viste, riviste e riadattate per accogliere quante più osservazioni possibili».

Baccelli ricorda che «oggi, dopo accurati studi di traffico e analisi di fattibilità, l’inchiesta pubblica e la valutazione di impatto ambientale da parte della Provincia di Lucca, la redazione, da parte di Anas, del progetto preliminare e la prossima presentazione di quello definitivo, il primo lotto completamente finanziato, con 15 milioni di euro stanziati nel bilancio regionale e 67 milioni dal Cipe, e altri 5 milioni investiti dal Cipe per la progettazione del secondo lotto, ci troviamo al punto in cui un rappresentante delle istituzioni, che dovrebbe pensare solo e soltanto allo sviluppo, alla crescita e al benessere del territorio e della comunità, esprime la volontà di cancellare dieci anni di difficile, complesso e delicato percorso. Un percorso che ha visto uniti amministratori di appartenenze politiche diverse, atteso e accolto dai cittadini e dalle aziende».

E prende una posizione piuttosto polemica contro il Movimento: «Ma non solo: Giannarelli, a domanda precisa, non risponde. Che idee hanno Giannarelli e i 5S per risolvere il problema della viabilità, del traffico e della qualità dell’aria di Lucca e della Piana? Quali soluzioni alternative propongono? Quali strade intendono percorrere, come e con quali risorse? Non si sa. A domanda diretta si risponde con argomenti vaghi, si citano progetti già realizzati o in corso di realizzazione (come lo scalo merci del Frizzone o il raddoppio della ferrovia Lucca-Pistoia), si parla del potenziamento dei collegamenti con il porto di Livorno, salvo poi, su altre pagine di cronaca, dichiarare di voler cancellare anche il progetto della Darsena Europa per la rinascita del porto. Sono parole che pesano come macigni, non solo perché oggi ci troviamo a un passo dalla realizzazione di queste opere, con finanziamenti reali, certi, già stanziati, ma anche perché sono parole che mancano di visione, di futuro e, fa strano dirlo, di cambiamento».

«Rivolgo un appello agli amministratori e ai rappresentanti del nostro territorio – conclude Baccelli -: dobbiamo fare leva tutti insieme affinché si prosegua nella giusta direzione. Ora che siamo vicini alla realizzazione di queste opere bisogna scongiurare che ci sia un ritorno all’immobilismo. Da parte mia, mi batterò in ogni sede e con tutti gli strumenti a disposizione, affinché la provincia di Lucca, e quindi tutta la nostra comunità, compia ulteriori passi verso il futuro».