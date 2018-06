Assi Viari – Barsanti (CasaPound): ‘polemica utile solo al Pd’

LUCCA – CasaPound di Lucca, per voce del suo rappresentante in consiglio comunale, Fabio Barsanti, interviene in merito alle dichiarazioni del consigliere del Movimento 5 Stelle, Giacomo Giannarelli, sull’intenzione del Movimento di bloccare la realizzazione degli Assi Viari.

Per Barsanti si tratta di «Polemica utile solo a dar fiato al Pd. La partita innanzitutto non si gioca a livello regionale, e quello degli assi viari è un progetto danneggiato dall’incapacità del centrosinistra. Ricordo che il progetto unitario è stato diviso in due tronconi, di cui il secondo non ritenuto urgente come certificato dai documenti ministeriali. Ci troviamo quindi con un progetto zoppo, facendone pagare gli effetti sui territori coinvolti e in particolare su Capannori. Una visione miope visto che la piana di Lucca va invece considerata come un unicum, e per questo il progetto degli assi viari non andava spezzettato».

«L’immobilismo del Pd – continua Barsanti – ha fatto sì che il progetto sia già quasi obsoleto, perché in ritardo di anni rispetto alla sua ideazione. Si è faticato a vedere finanziata la prima parte, mentre la seconda è allo stato larvale e comunque lontana dall’essere realizzata. Questa situazione rischia quindi di boicottare a prescindere gli assi viari, anche se il PD cercherà ora di dare tutta la colpa al governo».

«In conclusione gli assi viari, da opera utile per il territorio, sono diventati principalmente oggetto di propaganda del centrosinistra, che ora potrà finalmente lasciare il cerino delle responsabilità in mano ai 5 stelle. Ma a pagare il conto sarà il nostro territorio».