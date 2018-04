Assemblea dei soci per la Misericordia di Santa Gemma Galgani

CAPANNORI – La Misericordia S. Gemma Galgani comunica ai propri soci che è stata fissata per giovedì 26/04/2018, presso i locali parrocchiali di S. Colombano, alle ore 20.00 in 1° convocazione e alle ore 21 in 2° convocazione, l’Assemblea Generale con il seguente ordine del giorno:

– Bilancio 2017 – Relazione del Governatore, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori;

– Dibattito ed approvazione del Bilancio;

– Nomina della Commissione Elettorale e Commissione verifica poteri;

– Varie ed eventuali.

Invitiamo alla massima partecipazione dato il momento particolare e significativo che sta attraversando la nostra Misericordia. Tutti possiamo dare il nostro contributo per migliorare ancora di più le sorti della Misericordia S. Gemma e per continuare a crescere in servizi alla Comunità.