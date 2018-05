Aspiranti minisub al corso di Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Tanti giovani aspiranti subacquei si sono ritrovati, venerdì nella sede dell’Associazione Subacquei Versilia – Forte dei Marmi, per una serata dedicata ai minisub del corso 2018.

Durante l’incontro, che ha coinvolto anche i genitori dei giovani partecipanti, sono state trattate diverse tematiche inerenti il mare: dalla sicurezza ed il rispetto per l’ambiente marino alla prevenzione alla balneazione, passando per le tecniche di salvamento e rianimazione, trattate dal medico di medicina iperbarica dell’associazione.

“Si tratta di un’iniziativa lodevole, non solo perché avvicina i giovani ad una disciplina affascinante come quella dell’immersione subacquea – commentano Alberto Mattugini, consigliere con delega allo Sport, e Anna Corallo, assessore alla Pubblica Istruzione – ma anche perché forma i ragazzi in ambiti fondamentali come il primo soccorso, la sicurezza e l’attenzione all’ambiente. Per questo ringraziamo l’Associazione Subacquei Versilia, ed auguriamo ai giovani iscritti di completare questo splendido percorso formativo, che proseguirà anche durante l’estate, all’interno dei Centri estivi di Forte dei Marmi”.

Prossimo appuntamento, per i numerosi bambini che hanno partecipato al corso, saranno adesso le future uscite in mare.