Asd marciatori Antraccoli sulle Mura con “re” Giorgio

LUCCA – Venerdì 27 aprile, abbiamo vissuto l’appuntamento più atteso della settimana con uno degli atleti italiani più noti al mondo, il Re dell’ultra-maratona, ben 3 volte campione del mondo sulla distanza dei 100 km, 12 volte consecutive vincitore del Passatore (gara di 100 km da Firenze a Faenza che si svolge l’ultima domenica di maggio), detentore del record di maratone corse (ben 16 !) in un anno sotto le 2 ore e 20 minuti … stiamo parlando di Giorgio Calcaterra, ovviamente.

Una serata dedicata alla corsa organizzata dalla Palestra Life di S. Filippo e dal nostro ultra-maratoneta Luis Tani Stanghellini.

Nel tardo pomeriggio una piacevole corsa di 12 km per far scoprire (meglio dire riscoprire, visto che non è la prima volta che corre a Lucca) a Giorgio le bellezze della nostra città ed in particolare le mura. Una corsa che è stata anche un modo per conoscerlo, parlarci, raccontarci e farci raccontare la sua storia ed il suo rapporto con la corsa.

Dopo cena, la presentazione del suo ultimo libro “Correre da Zero a Cento” in cui scrive consigli pratici frutto della sua esperienza per chi si vuol avvicinare al mondo della corsa prima e dell’ultra-maratona poi. Il testo non ha la pretesa di insegnare la corsa, ma di farla sentire con la testa e con il cuore. E’ un libro dedicato a tutti.

Sicuramente abbiamo apprezzato e ci ha trasmesso e fatto toccar con mano la passione per questo sport, la sua umiltà, la sua determinazione. Un’esperienza fantastica di cui ringraziamo molto gli organizzatori.

Non è mancata l’occasione per presentare a Giorgio la nuova muta dell’Asd Antraccoli che abbiamo fatto autografare in ricordo di queste stupende ore trascorse assieme.

L’appuntamento con Re Giorgio al prossimo Passatore che prenderà il via da Firenze il 26 maggio ed a cui parteciperanno anche 3 atleti di spessore del nostro gruppo ASD Marciatori Antraccoli: Luca Picchi, Giulio Davini e Massimiliano Vitellaro a cui facciamo fin da ora un grosso in bocca al lupo.

Cogliamo l’occasione per ricordare l’altro grande appuntamento del prossimo 27 maggio, ovvero la 42° sgambata del paese di Antraccoli, corsa non competitiva organizzata dall’ Asd. marciatori Antraccoli Lucca con ritrovo e partenza dalle ore 7.30 alle ore 8.00 dallo spazio sagra di Antraccoli (LU).

La sgambata avrà vari percorsi non competitivi con la caratteristica di passare dal centro storico della nostra città per attraversare le sue piazze e i suoi palazzi storici (Villa Bottini, S. Micheletto, Chiostro S. Francesco, Villa Pfaner)