Asd L’Acquario Altopascio pluripremiato ai campionati italiani

ALTOPASCIO – L’Acquario Altopascio regala gioie e soddisfazioni. La società guidata da Antonella Carpanese continua a collezionare risultati importanti, confermandosi come una vera e propria scuola di talenti, a livello nazionale e internazionale. I giovani pattinatori, infatti, sono i campioni regionali per l’anno 2018. Ai campionati italiani di Monza, inoltre, l’Acquario, che si è sfidato con le 47 società partecipanti per un totale di 300 atleti, ha portato a casa la medaglia d’argento per la categoria senior, specialità speed, con la pluricampionessa Gomathi Berti e doppio bronzo sia per Virginia Doveri, roller cross, sia per Leonardo Palazzesi, categoria allievi, specialità style classic. Nello style, la coppia formata da Rebecca Doveri e Ilaria Lencioni è arrivata quarta, quest’ultima si è piazzata al quarto posto anche nelle slide. «Sono state tutte gare molto importanti – spiega Antonella Carpanese – che hanno permesso ancora una volta all’Acquario di misurarsi sui pattini a un livello davvero alto: siamo soddisfatti e felici, perché i nostri atleti migliorano stagione dopo stagione, sono capaci di confrontarsi in contesti tecnicamente difficili e di portare a casa risultati di grande prestigio».