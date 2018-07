Ascit: chiusura degli uffici per il santo patrono di Capannori

CAPANNORI – Lunedì 16 luglio 2018, in occasione della festa della Madonna del Carmine, il santo patrono di Capannori, gli uffici di Ascit servizi ambientali spa resteranno chiusi per l’intera giornata, sia nella sede di via San Cristoforo a Lammari che all’Ecosportello di via Martiri Lunatesi. E’ sospesa anche la consegna dei materiali al magazzino della sede di Lammari. I servizi di raccolta sono invece garantiti regolarmente, così come l’apertura al pubblico delle stazioni ecologiche dove sarà possibile conferire secondo gli orari e le modalità ordinarie.