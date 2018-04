Artigianeria: Pezzi unici e autoproduzioni fra design e artigianato

LUCCA – Sabato 21 aprile si inaugura a Lucca il primo temporary shop dedicato all’autoproduzione, al design, al riciclo e all’artigianato 2.0 che rimarrà aperto solo per un mese (fino al 20 maggio) in via Calderia al numero 13.

FunkyHANDcraft e Officine Gualandi escono dai rispettivi laboratori e aprono al pubblico un negozio temporaneo nel centro storico di Lucca dove sarà possibile conoscere il loro lavoro e acquistare prodotti unici: oggetti frutto di idee creative originali, di un processo produttivo sostenibile e responsabile.

Lampade, piccoli e medi complementi di arredo, appendiabiti, gioielli sono alcuni dei manufatti selezionati per questa esclusiva occasione, un negozio-evento che rimarrà aperto soltanto per 30 giorni, dal 21 aprile al 20 maggio 2018.

FunkyHANDcraft nasce ufficialmente dopo l’estate 2016 ed è il risultato della passione decennale per un arredamento originale con materiali di recupero. FunkyHANDcraft è nella “vita reale” una coppia lucchese, Giulio e Simona, che ridona nuova vita a materiali in disuso, scarti industriali ed oggetti vintage creando lampade, tavoli ed altri complementi d’arredo, tutti pezzi unici.

Officine Gualandi è un laboratorio artigianale di design autoprodotto per la creazione di prodotti empatici e responsabili. La lavorazione tradizionale della ceramica è combinata, per la prototipazione o per la produzione, all’uso di nuove tecnologie, come la stampante 3d, le macchine a calcolo numerico o le dacalcomanie. Forme geometriche, colori vivaci, pulizia formale, sono gli ingredienti che rendono questa proposta di design fresca, immediata, empatica. Officine Gualandi a sede a Roma è fatta da Renato, Tania e Simone.