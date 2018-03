‘Artemica-Musica Dentro’: in palio anche una borsa di studio alla Jam Accademy

CAPANNORI – Uno dei musicisti finalisti della seconda edizione del contest musicale ‘Artemica’-MusicaDentro promosso dal Comune in collaborazione con Final Crew in programma presso il parco di Artémisia il 13, 14 ,15 aprile potrà vincere una borsa di studio del valore di 500 euro per l’accesso ai corsi 2018- 2019 della Jam Accademy di Lucca. Durante la finale del concorso Artemica verranno indicati i tre migliori musicisti, tra i quali una giuria di docenti della Jam Accademy selezionerà il vincitore finale della borsa di studio.

Un’importante opportunità per tutti i partecipanti al contest, che oltre a poter vincere i premi già in palio, avranno la possibilità di usufruire anche di un importante e qualificato momento formativo utile alla propria crescita professionale.

Il contest è aperto a 12 band, autori e cantautori (i partecipanti non potranno avere più di 35 anni) del territorio toscano che dovranno presentare, partecipando ad un apposito bando, brani inediti con la possibilità di eseguire al massimo una cover rappresentativa, senza distinzione di genere musicale.

Il concorso interamente dedicato ai giovani vuole promuovere la produzione artistica e culturale, la creatività e la libera espressione di musicisti emergenti mettendo loro a disposizione spazi adeguati dove esibirsi.

Ogni serata del Contest un’apposita giuria selezionerà con il contributo del pubblico il vincitore della serata. La finale ‘a tre’ dei finalisti si svolgerà sul palco del Concertone del 1° maggio di piazza Aldo Moro, mentre gli altri partecipanti avranno la possibilità di esibirsi sullo stesso palco lunedì 30 aprile nell’ambito della manifestazione ‘Aspettando il 1° Maggio tra musica e cosplay’.

Il primo classificato riceverà in premio: produzione di un videoclip live (durante la finale) con ripresa video e successivo montaggio, ripresa audio dell’esibizione e registrazione di una demo presso uno studio di registrazione professionale. Il secondo classificato riceverà in premio: produzione di un videoclip live (durante la finale) con ripresa video e successivo montaggio, la ripresa audio dell’esibizione. Il terzo classificato avrà in premio la ripresa audio dell’esibizione.

La richiesta di partecipazione al concorso può essere fatta pervenire fino al 6 aprile (ore 23.59) attraverso la compilazione di un apposito form presente sul sito del Comune http://www.comune.capannori.lu.it/node/18990. Per informazioni Ufficio politiche giovanili tel. 0583 428440-442,artemicamusicadentro@nullgmail.com.