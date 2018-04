“Artemica”: ecco tutti i partecipanti al contest musicale ad Artemisia

CAPANNORI – Conto alla rovescia per l’inizio della seconda edizione del contest musicale ‘Artemica’-MusicaDentro rivolto ai giovani fino a 35 anni promosso dal Comune in collaborazione con Final Crew che si svolgerà presso il parco di Artémisia a Tassignano venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 aprile con inizio alle ore 21.

A sfidarsi saranno 12 partecipanti: 10 band e 2 cantautori provenienti da varie parti della Toscana che proporranno al pubblico vari generi musicali. Ogni sera sul palco del contest saliranno quattro sfidanti.

Vediamo il programma; venerdì 13 aprile: Lupi di Lunata (Lucca), pop rock; I Principessina (Lucca), progressive, rock demenziale; Room6 (Pisa), progressive Rock/Grunge; PsycheDelica (Lucca), rock. Sabato 14 aprile Brawndo Von Petroff (Lucca) Indie Pop, cantautorato italiano; CIVICO 3 (Firenze), cantautorale, acustico, Indie; Double One (Firenze) Alternative Rap; La Marea (Lucca), Pop-Rock Alternative. Domenica 15 aprile: Backfire (Lucca), Progressive Metal; Mike Baker (Pisa), Pop; Sinfull (Firenze) Rock italiani; B.K (Lucca) hard rock.

“Penso che anche quest’anno Artemica sarà una sfida appassionante tra giovani musicisti che hanno voglia di farsi conoscere ad un pubblico più ampio e divertirsi – afferma l’assessore alle politiche giovanili, Lia Miccichè-. Questa manifestazione ha proprio l’obiettivo di creare un’occasione importante di espressione del talento musicale dei giovani mettendo a loro disposizione uno spazio adeguato per far sì che Capannori diventi un centro di creatività giovanile. Creare occasioni per fare musica non è soltanto un momento di divertimento ma anche una prova di crescita artistica che può rivelarsi utile per il futuro professionale dei giovani”.

Ogni serata del Contest un’apposita giuria selezionerà con il contributo del pubblico il vincitore della serata. La finale ‘a tre’ dei finalisti si svolgerà sul palco del Concertone del 1° maggio di piazza Aldo Moro, mentre gli altri partecipanti avranno la possibilità di esibirsi sullo stesso palco lunedì 30 aprile nell’ambito della manifestazione ‘Aspettando il 1° Maggio tra musica e cosplay’.

Il primo classificato riceverà in premio: produzione di un videoclip live (durante la finale) con ripresa video e successivo montaggio, ripresa audio dell’esibizione e registrazione di una demo presso uno studio di registrazione professionale. Il secondo classificato riceverà in premio: produzione di un videoclip live (durante la finale) con ripresa video e successivo montaggio, la ripresa audio dell’esibizione. Il terzo classificato avrà in premio la ripresa audio dell’esibizione. In palio anche una borsa di studio del valore di 500 euro per l’accesso ai corsi 2018- 2019 della Jam Accademy di Lucca. Durante la finale del concorso Artemica verranno indicati i tre migliori musicisti, tra i quali una giuria di docenti della Jam Accademy selezionerà il vincitore finale della borsa di studio.Un’importante opportunità per tutti i partecipanti al contest, che oltre a poter vincere i premi già in palio, avranno la possibilità di usufruire anche di un importante e qualificato momento formativo utile alla propria crescita professionale. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il fine settimana successivo.