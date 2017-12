“Arte Quotidiana”: la personale di Elena Borghi allo Spazio Lum San Donnino

LUCCA – Lo Spazio San Donnino, messo a disposizione per l’occasione dallo studio Mmad, ospiterà questa sera, mercoledì 27 dicembre, “Arte Quotidiana” la personale di Elena Borghi. La presentazione, che si svolgerà unicamente in questa serata avrà inizio alle 18.30 mostrandoci una realtà artistica diversa attraverso video-istallazioni e documentazioni di performances avvenute in Italia e in Europa.

La giovane artista lucchese Elena Borghi, trasferitosi prima a Parigi e poi Bruxelles metterà in scena infatti una raccolta di video che prendono la forma di “documentazioni artistiche”.

“Le azioni sono filmate a scopo di documentazione per mantenere la veridicità dell’azione, – racconta Nicol Claroni, curatrice della mostra e fondatrice dello Spazio Lum – non sono pensate per creare un video; mentre l’azione performativa avviene l’impatto artistico sugli spettatori del luogo è reale: lo studio di una psicoterapeuta, una strada di città, il tavolo di una cucina. La performance artistica si consuma mentre il video la cattura diventando anch’esso opera d’arte e allo stesso tempo permette all’azione di esistere all’interno del medium audiovisivo”.

Una normalità che “parla”, che ci suggerisce un cammino.

“Ciò che più colpisce delle opere di Elena è la loro capacità evocativa inserita in un contesto del tutto quotidiano, capacità che è aumentata dalla fattibilità della performance – continua Claroni – . L’artista davvero si sente “affetta dalla patologia dell’arte” e si reca dalla psicologa o passeggia per le strade di Bruxelles con un bambolotto al guinzaglio, cercando di dare un senso a questa materia pensante che cerca un’immagine, un movimento, un concetto per esprimersi attraverso di lei” termina la curatrice.

Una fede artistica racchiusa nella vita di tutti i giorni ma che ci pone di fronte a una scelta precisa riguardo la visione artistica e l’azione che la veicola tanto da chiederci “crediamo nell’arte”?

Appuntamento interessante quindi quello di stasera, una bella sfida della giovane e talentuosa artista lucchese, che attualmente studia scultura con Davide Rivalta all’Accademia di Belle Arti di Bologna, e che attraverso il suo lavoro cercherà di farci immergere nella sua visione di un’arte che non ha bisogno di argomenti straordinari e fuori dal comune ma solo di molta verità.