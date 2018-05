Arte, musica e divertimento: ecco gli appuntamenti del Versilia Yachting Rendez-Vous

VIAREGGIO – Arte, nautica e musica Jazz. Un connubio che durante il Versilia Yachting Rendez-Vous – in programma fino a domenica 13 maggio a Viareggio – prenderà forma grazie alla collaborazione tra le gallerie d’arte di Pietrasanta e i principali cantieri navali della Darsena e alcuni appuntamenti specifici e un percorso #seart all’interno del salone della nautica d’eccellenza.

Ecco nel dettaglio gli appuntamenti e le creazioni organizzate dal Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana insieme a NAVIGO a cui si potrà partecipare o che si potranno ammirare. Presso il Navigo Garden sarà esposta l’opera monumentale dell’artista internazionale visuale Helidon Xhixha, realizzata in acciaio inossidato, materiale indispensabile anche nella cantieristica. Xhixha le cui opere esposte a Firenze nel Giardino di Boboli, all’aereoporto Galilei di Pisa e a Pietrasanta sarà anche protagonista dell’incontro “Caffè con l’artista” in programma domenica 13 maggio (ore 10,30 Navigo Garden).

Sempre presso il Navigo Garden l’artista Piero Orlando, Ambasciatore culturale di Assonautica italiana, esporrà la sua “Tavola materica Adaptive Surf”. Gli amanti dello stile “classico” legato ai temi del mare potranno ammirare i quadri del Maestro Giorgio Michetti, instancabile pittore viareggino di 105 anni che esporrà i suoi capolavori nella sala convegni Darsena Italia (sulla via Coppino) e sarà protagonista di una performance live venerdì 11 maggio alle ore 17 al Navigo Garden.

La difesa del mare dall’inquinamento è invece la tematica cara all’artista Luca Gnizio, che si pone al centro di iniziative ecologiche con la sua opera monumentale “forEATplastic”. Per trovare le varie opere d’arte all’interno del Versilia Yachting Rendez-vous si potrà utilizzare l’hastag #seart.

Sabato 12 maggio sarà una giornata ricca di eventi tra Viareggio e la Piccola Atene. A bordo di alcuni yacht dei cantieri navali espositori saranno ospitate opere d’arte provenienti dalle più prestigiose gallerie pietrasantine. E dalle 18 alle 23 gli atelier dell’Associazione Galleristi a Pietrasanta saranno aperte al pubblico per il Pietrasanta – Art&Yachting – art galleries tour e musica ed esporranno un modellino del cantiere, offrendo un aperitivo ai visitatori. I cantieri partecipanti all’iniziativa sono: Benetti, Azimut, Perini Navi, Baglietto, Cerri, Anvera, Codecasa. Le Gallerie: Barbara Paci, Marco Rossi, Futura Art Gallery, Susanna Orlando, Flora Bigai, Galleria Armanda, Gori, Galleria Ponzetta e Paola Raffo Arte contemporanea

. Dalle 20.30, il centro storico di Pietrasanta sarà animato dalla musica della Girlesque Street Band, l’unica formazione in Italia composta da sole donne che sfilerà per le vie del Gallery Tour. Per spostarsi dal Versilia Yachting Rendez-vous a Pietrasanta sarà disponibile un servizio di courtesy E sempre sabato 12 maggio, i visitatori del VYR potranno godere anche della musica Jazz di Andrea Tofanelli e il “Versilia Jazz Quinte”t che si esibiranno sulla piattaforma flotante nella Darsena Italia alle ore 18.