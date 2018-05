Arte, musica e divertimento alla Spazio San Donnino: il programma degli eventi

LUCCA – Lo Spazio San Donnino nasce dal riconoscimento che dell’arte, della bellezza, della cultura abbiamo bisogno per vivere. E vogliamo dare loro spazio, uno spazio fisico, reale, urbano.

Questa è stata l’idea sorgiva di Marco Matteoli, creatore dell’agenzia di comunicazione mmad. Per il suo lavoro la commistione con l’arte è occasione di creatività, per questo ha dato vita al progetto di un luogo in città in grado di coinvolgere l’arte in tutte le sue forme: dal teatro, alla pittura, alla musica, alla fotografia.

Lo spazio San Donnino si apre alla città come spazio di condivisione offrendo ai giovani (e non solo) la possibilità di esporre, raccontare, suonare la loro arte; ed è per questo che lo Spazio è sempre aperto a nuove esperienze cercando sempre nuovi artisti nel panorama cittadino e non.

Ospite d’eccezione dello Spazio San Donnino è l’associazione culturale LUM, che da qualche anno opera nella creazione di eventi e nella promozione dell’arte. Grazie a LUM la stagione invernale è stata caratterizzata da eventi teatrali, mostre, vernissage e secret concert ma con l’arrivo della bella stagione arriva anche una novità: per i prossimi mesi infatti lo Spazio San Donnino ha in programma un ricco calendario di eventi che si svolgeranno nel giardino all’esterno.

Il calendario estivo si è aperto il 17 maggio con un vernissage dedicato al corpo femminile dal titolo “Le Ragazzacce” a cura di Nicol Claroni, presidente in carica dell’associazione culturale LUM e Beatrice Taccogna. Sullo stesso genere in programma a inizio giugno il vernissage ARCADIA di Diego Scarpellini e quello di Gaia Tricarico “Untitled Zero” in programma invece per inizio luglio.

Una mostra fotografica di Marco Moscato impegnerà il mese di luglio e verrà presentato anche il libro di fantascienza di Andrea Ambrosino “Il culto di Alexander” edito da Società Editrice Fiorentina.

Spazio anche al teatro con l’attore lucchese Marco Brinzi che delizierà il pubblico con alcune letture nella splendida cornice del giardino dello Spazio San Donnino e non da meno andrà in scena “Le donne di Chernobyl”, una produzione And or, margini creativi.

Infine gli appuntamenti musicali non mancheranno, una serie di concerti al tramonto accompagnerà i mesi estivi in arrivo. A salire sul palco Aria Phalco cantautrice romana reduce da un’esperienza a x factor, Niki La Rosa, artista di strada di grandissimo spessore, conosciuto a Lucca per la sua esibizione a Lucca Summer Festival nell’estate del 2016 e ancora Guidi e Carotenuto, un duo livornese che presenterà il loro primo progetto inedito. Per il terzo anno consecutivo lo spazio San Donnino ospiterà la Grande musica, con il concerto evento “I colori del talento” del Virtuoso & Belcanto festival.

A settembre poi lo Spazio San Donnino esporrà una mostra per i 18 anni di mmad.

In un’epoca in cui l’arte viene messa da parte anche la nostra città non è da meno, purtroppo le occasioni per appassionarsi e lasciarsi travolgere dalle emozioni suscitate da un bel quadro, da una musica intensa o da una fotografia nella quale potersi rivedere sono poche. Lo Spazio San Donnino sposta i confini e si pone come obiettivo quello di fare un passo in avanti nel panorama culturale cittadino, per compiere un viaggio che va oltre le apparenze e ricerca nell’arte il senso più profondo della bellezza.