Arriva la bella stagione: Sea risorse ritira gratis a domicilio sfalci e potature

VIAREGGIO – Con l’arrivo della bella stagione sono frequenti le richieste di chiarimento da parte dei cittadini sul conferimento degli sfalci d’erba o delle potature. Sea Risorse informa che le alternative sono due: o il conferimento ai centri di raccolta o il ritiro a domicilio. Il tutto gratuitamente.

Nello specifico:

Il ritiro con modalità porta a porta avviene con frequenza settimanale, ed è possibile conferire a fianco del bidoncino marrone (o del bidone carrellato) un massimo di 3 sacchi da 80 litri sollevabili, non contenenti altro che residui di sfalci e potature.

L’eccedenza dovrà invece essere conferita direttamente presso il Centro di Raccolta (via Poggio alle Viti Loc. Migliarina Viareggio) aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30 e dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, oppure al Centro di raccolta di Comparini (vietta dei Comparini, Viareggio), aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30 e dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18, oppure richiedendo un ritiro domiciliare al numero verde 800.434509.

In nessun caso i rifiuti vanno abbandonati in strada o lasciati in prossimità dei contenitori stradali, pena una sanzione che va da 60 a 300 euro oltre ad eventuali procedimenti penali.

E’ importante del rispetto dell’orario di esposizione che cambia a seconda del quartiere: il numero verde 800.434509 o il sito www.searisorse.it forniscono tutte le informazioni necessarie per smaltire correttamente questi rifiuti, mantenendo la bellezza della città.