Arriva la Befana della Croce Rossa Italiana di Lucca

LUCCA – Puntuale come ogni anno la simpatica vecchietta della Befana sta preparando i suoi sacchi pieni di doni da portare ai bambini di tutto il mondo. Non poteva mancare all’appuntamento la Befana che i Volontari del Comitato Provinciale della CRI di Lucca accompagneranno presso le famiglie che ne faranno richiesta per allietare la sera del 5 di Gennaio quando busserà alla porta dei bambini per portare loro giochi, dolciumi e chicchi. Nel suo compito sarà aiutata da uno stuolo di befanotti che la sosterranno in questo faticoso viaggio che si rinnova ogni anno per la gioia di grandi e piccoli. Chi volesse far si che la Befana della Croce Rossa venga a bussare alla porta deve prenotare la visita tramite la segretaria della Befana che risponde al numero di telefono 392 974 3586. La Befana salvo imprevisti inizierà il suo giro intorno alle ore 19.per poi proseguire tutta le serata.