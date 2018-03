Arriva “Il Lercio Show”: sbarca a Lucca il meglio della satira web

LUCCA – Si avvicina a grandi passi il primo appuntamento che porta il marchio del Lucca Net Festival, l’appuntamento che vedrà protagonisti il 27 ottobre al Grand Hotel Guinigi i più noti influencers del panorama web.

La marcia di avvicinamento inizia col botto il 30 marzo all’Auditorium “Vincenzo da Massa Carrara” di Porcari (LU). 100 posti disponibili per assistere al primo “Lercio Live” che si svolge in provincia di Lucca. Un appuntamento da non perdere, soprattutto dopo questa tormentata tornata elettorale…

Tante notizie fresche da passare in rassegna, e risate assicurate per il pubblico in sala.

– “Mattarella inizierà le consultazioni partendo dal suo cardiologo”

– “Dovrà lavorare più di due giorni a settimana: Salvini rinuncia all’incarico di Premier”

– “Attaccava manifesti di Casini: ragazzo aggredito dai militanti di tutti i partiti”.

Queste sono solo alcune delle esilaranti notizie che verranno proposte dallo staff di Lercio.it sul palco dell’Auditorium di Porcari il 30 marzo; un’occasione per sdrammatizzare sull’instabile situazione del panorama politico italiano.

Ma il “Lercio Live show” è anche interazione con il pubblico: lanci di news, annunci e sondaggi. Una costante permanenza sul confine tra notizie vere o bufale, leit motive del “Vero o Lercio”, un gioco ideato con la partecipazione del pubblico in sala e l’attesissima rubrica “Ah, ma non è Lercio?” che vi farà restare a bocca aperta.

L’ingresso alla serata è di 15€ ed è possibile prenotare l’ingresso sul sito www.netfestival.it. Inoltre saranno distribuiti anche gadgets e uno sconto speciale per partecipare al Lucca Net Festival di ottobre. Un motivo in più per partecipare!

“Lercio Live” è il primo spettacolo ideato e scritto dalla redazione di Lercio.it. Telegiornali esilaranti, rubriche improbabili e il meglio del repertorio del sito satirico più famoso e amato d’Italia accompagneranno gli spettatori in un divertentissimo viaggio all’insegna della sporca informazione, sempre in bilico tra realtà e finzione.

Lercio.it nasce come blog personale di Michele Incollu nell’ottobre 2012. Dopo poco diventa blog collettivo occupato dai ragazzi di Acido Lattico (ex frequentatori assidui della Palestra di Daniele Luttazzi), collettivo satirico nato qualche anno prima.

Nel tempo, Lercio assume le quaranta identità dei suoi autori, tramutandosi in vero e proprio collettivo che produce a getto continuo fictional news, e da alcuni anni promuove la satira su temi come politica, sesso, morte e religione, e irride il cattivo giornalismo che dall’avvento di Internet è sempre più prorompente.

Nel 2014 Lercio.it ha vinto il Macchianera Italian Award come “Miglior Sito” e per la migliore battuta.

Lercio Live show offre un ora e mezza di satira per tutti i gusti non risparmiando nessuno, ma proprio nessuno.

Per informazioni e Biglietteria:

Info-line: 347.4480000 – 340.2715079

Per il programma completo del Lucca Net Festival è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento www.netfestival.it. Per gli aggiornamenti e per vivere il festival come community sono attive le pagine Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn di “NetFestival Italia”.

Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale “EcoEventi” con la collaborazione del network “Omada”.