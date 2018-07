Arrestato per furto in flagranza di reato: già a carico un decreto di espulsione

LUCCA – Arrestato a Sant’Anna in flagranza di reato il ladro che la scorsa notte ha tentato di rubare in un appartamento. A dare l’allarme alcuni residenti che hanno avvertito la polizia di un nuovo che si aggirava per il quartiere in modo sospetto. Sul posto sono giunte immediatamente due pattuglie che hanno fermato l’uomo, onel Sipos, 33enne di origini rumene, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici.

Lasciate le auto a circa 100 metri, gli agenti si sono avvicinati a piedi per non farsi notare finché non hanno sentito il rumore di vetri infranti e sono intervenuti trovando il ladro nascosto sotto la siepe di un guardino, dopo aver rotto il vetro di una porta a piano terra con una pala su cui sono state trovate tracce del sangue della ferita che si era procurato ad un dito durante il tentativo di furto.

Tra l’altro, è emerso che il giovane era colpito da un decreto di espulsione emesso dalla prefettura di Cagliari. Comparso di fronte al giudice per essere processato con il rito direttissimo è stato trasferito in carcere dove dopo la convalida dell’arresto di questa mattina attenderà la prossima udienza del processo, rinviato per i termini a difesa al prossimo 26 settembre.