Arrestata ladra di rolex a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Il progetto Sicurezza 2018 continua a dare risultati positivi, grazie alla costante vigilanza della Polizia Municipale sul territorio a garanzia della salvaguardia di residenti e ospiti di Forte dei Marmi. Nella notte tra il 14 e il 15 luglio è stato effettuato un nuovo intervento per il furto di un orologio di una nota marca, commesso ai danni di due 18enni.

Durante una perlustrazione nei pressi del Caffè Morin, intorno alle ore 4:15, una pattuglia è stata richiamata da un gruppo di persone. Due giovani, E.J.R. e A.F.M. le loro iniziali, hanno informato l’agente e l’ufficiale del fatto che una donna, durante un tentativo di approccio sessuale, aveva sottratto ad uno dei due l’oggetto in questione. Una volta accortisi del furto, i giovani hanno cercato di farsi restituire il maltolto, ricevendo in tutta risposta dall’autrice del furto delle pesanti minacce. Proprio in quel momento, tuttavia, il sopraggiungere della Polizia metteva in allerta la donna, che restituiva l’orologio per non farsene trovare in possesso e tornava sui suoi passi.

I poliziotti hanno provveduto a fermare la ladra che, sprovvista di documenti, è stata portata al Commissariato per l’identificazione. I giovani, anch’essi identificati, hanno sporto denuncia per furto con destrezza. Il Questore di Lucca ha quindi emesso un foglio di via nei confronti dell’indagata.