Area Sanitaria Europa, il nuovo centro medico della piana, apre al pubblico mercoledì 2 maggio

CAPANNORI – Un grande spazio dove poter trovare, accanto al medico di famiglia, ogni tipo di medicina specialistica e un punto prelievi. La piana di Lucca si dota di una nuova grande struttura: saranno aperti al pubblico da mercoledì 2 maggio i nuovi studi medici Ase (Area Sanitaria Europa), situati in viale Europa, 1 a Lammari, accanto agli Studi Pediatrici Capannoresi, all’interno del centro commerciale Quadrifoglio.

L’Area Sanitaria Europa Ase nasce dalla Igea Salus, una cooperativa costituita da medici di medicina generale, la prima realtà nel suo genere in tutta la provincia di Lucca e “vuol essere – precisa Roberto Landi, medico di medicina generale, neurologo e consigliere delegato Ase per Igea Salus – uno studio medico polivalente, con l’obiettivo di riunire in un solo luogo le competenze dei medici di famiglia convenzionati con quelle di liberi professionisti in ambito sanitario, offrendo alla cittadinanza la possibilità di usufruire di visite specialistiche e di servizi sanitari di alto livello vicino alla propria abitazione”.

Nel centro avrà sede la medicina di gruppo precedentemente situata all’ex Area 51 costituita dai medici di famiglia Roberto Landi, Ugo Lunardi, Vania Nottoli, Emiliano Pizza e Pio Urbani. Al loro fianco, oltre cinquanta specialisti, le cui prestazioni potranno essere fissate grazie al servizio di segreteria. Il centro disporrà di una palestra attrezzata dove poter praticare attività riabilitativa e fisioterapia, sempre sotto la guida di fisioterapisti esperti. Sarà inoltre possibile usufruire anche di prestazioni di medicina alternativa e, grazie alla collaborazione con il laboratorio analisi Lamm, il centro offrirà anche un punto prelievi con cadenza trisettimanale.

Per contattare il nuovo centro e per avere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0583 174896. Presto sarà on line anche il sito, con tutte le informazioni, le novità e gli eventi aperti al pubblico.