Arcobaleno d’estate: tutto pronto per la grande festa. Il programma completo delle manifestazioni

LUCCA – Conto alla rovescia in vista dei numerosi appuntamenti predisposti da Confcommercio e Comune in occasione del cartellone regionale “Arcobaleno d’estate 2018”, che vedrà quest’anno la realizzazione di alcuni interessanti eventi di natura culturale anche a Lucca.

Le sere di giovedì 21 e venerdì 22 giugno, infatti, è prevista l’apertura straordinaria dei sotterranei di San Regolo e San Colombano, dalle 19 alle 24.

Stessi orari e stessi giorni anche per l’apertura della Torre Guinigi (con gli allievi dell’Istituto Boccherini che accoglieranno i visitatori eseguendo arie di musica classica) e della Torre delle Ore, in entrambi i casi a ingresso gratuito.

Le strade del centro storico saranno allietate dall’animazione e dai suggestivi spettacoli dei gruppi Historica Lucense, Sbandieratori e musici Città di Lucca – Contrada di Sant’Anna in Piaggia, Contrade di San Paolino e Compagnia Balestrieri di Lucca.

Nello specifico, gli sbandieratori della contrada di Sant’Anna in Piaggia si esibiranno giovedì in parata, partendo alle 18 da piazzale Verdi per arrivare in piazza San Michele; l’associazione Contrade di San Paolino si esibirà giovedì dalle 21 in poi, con la presenza di tamburini che partiranno da Porta San Pietro per arrivare fino in piazza San Michele; Historica Lucense, sia giovedì che venerdì, sarà presente dalle 21 alle 23,30 nel sotterraneo sottostante il baluardo di San Frediano con una esposizione dei cannoni ricostruiti sul modello di quelli del 1500 e del 1600, “sorvegliati” da figuranti con abiti del ‘500; la Compagnia Balestrieri di Lucca infine, sia giovedì che venerdì, sarà presente nel sotterraneo della casermetta San Pietro dalle 21 alle 24 con animazione a “base” di musici sbandieratori e balestrieri al tiro.

Infine, apertura straordinaria anche per l’Orto Botanico che la sera di giovedì 21 vedrà alle 21,30 l’esecuzione di un recital pucciniano a cura della Fondazione Puccini e la sera di venerdì 22 alle 21,15 a cura dell’Associazione Animando con “Swinging melodies”, capolavori della musica vocale americana e italiana dagli anni ‘20 agli anni ’50 con brani di Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Etta James, e il “LessJazz Quartet”, con la voce di Camilla Less, Francesco Staccioli alla chitarra classica, Carlo Bonamico al contrabbasso e Giovanni Pecchioli al clarinetto. Confcommercio coglie inoltre l’occasione per ricordare, assieme al suo Centro commerciale Città di Lucca, l’appello a tutti i negozianti del centro storico affinché nelle sere di giovedì e venerdì restino aperti, in modo così da rendere ancora più viva e accogliente la città.