Archiviato in via definitiva il caso del pavone morto a Viareggio. Del Ghingaro: ‘Paghi chi ha montato questo assurdo caso’

VIAREGGIO – «Ora è stata messa la parola fine a questa vicenda ai limiti dell’assurdo e com’era ovvio, naturale e scontato, è stato tutto archiviato, sancendo che sindaco e assessori nulla avevano a che fare coll’increscioso episodio. E ora chi paga gli avvocati, i periti, i veterinari? Chi paga tutta la procedura?». Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro commenta in questo modo sulla sua pagina Facebook la chiusura del fascicolo sul pavone morto in Pineta, che ha visto la Procura sancire che non vi è stata alcuna responsabilità né per il sindaco, né per gli assessori per la morte del pennuto al Laghetto dei cigni in Pineta.

E’ di ieri la notizia che il Gup, Riccardo Nerucci, ha deciso l’archiviazione definitiva del caso, dopo aver valutato le relazioni di Asl e veterinari, provvedimento che ha visto l’opposizione del presidente della sezione toscana della Lega per l’abolizione della caccia, Raimondo Silvestri.

E Del Ghingaro ha commentato: «Vi ricordate le giornalate? I servizi tv? Le prese di posizione infamanti di alcuni esponenti delle opposizioni? Le prese in giro dei soliti noti? I pistolotti dei benpensanti? Le chiacchiere a vanvera?. Voi forse no, ma io sì. Mi ricordo tutto e tutti, anche coloro che specularono politicamente su questa faccenda del pavone affogato nel laghetto in pineta. Mi ricordo di ogni parola che è stata detta e scritta a sproposito su questa storia, mi ricordo delle prese di posizione assurde di alcuni membri di associazioni animaliste, delle gesta di alcuni esponenti di cosiddette guardie ecozoofile, dei sorrisi beffardi dei presunti furbetti che pensavano di prendersi gioco del resto del mondo, delle istiuzioni»

Ma la vera questione, per Del Ghingaro è che questa vicenda – oggettivamente inconsistente – ha avuto un costo che adesso dovrebbero ricadere sulle spalle di chi ha comunque subito una violenza, cioè i protagonisti – sindaco e assessori -: «Farò tutto il possibile – prosegue agguerrito il primo cittadino di Viareggio – perché a pagare (in tutti i sensi) siano coloro che questa violenza gratuita l’hanno premeditata e perpretata nei confronti miei, degli assessori e, soprattutto, della città».

E conclude: «Mi sembra giusto che ciò avvenga e non per desiderio di rivalza, ma per semplice motivo di giustizia»