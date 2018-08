Arancio e San Filippo: cambia la viabilità sulla via di Tiglio

LUCCA – Partirà martedì 7 agosto la sperimentazione per la nuova viabilità nel tratto di via di Tiglio fra i quartieri dell’Arancio e San Filippo. Per migliorare i problemi di traffico che persistono all’incrocio con via Ingrillini in corrispondenza con il passaggio a livello, l’amministrazione comunale, ha emanato un’ordinanza valida fino al 15 settembre che istituisce senso unico con direzione est (da Lucca verso Capannori) nel tratto della via compreso fra l’incrocio con via Orzali e via della Chiesa di San Filippo. Pertanto tutti i veicoli che si immettono su via di Tiglio da via Orzali, via Ingrillini, via Martini e via Antognoli avranno l’obbligo di svoltare a destra, mentre quelli provenienti da via Sandei e via di Tiglio (all’ncrocio con via della Chiesa di San Filippo) avranno l’obbligo di svolta a sinistra. All’incrocio fra via di Tiglio e via del Cimitero di San Filippo sarà istituito un divieto di transito per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate a pieno carico che transitano in direzione est (da Capannori verso Lucca).