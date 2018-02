ApuanTrek: tutti gli appuntamenti del nuovo anno organizzati dal gruppo micologico ‘Danesi’

LUCCA – Il gruppo micologico “Massimiliano Danesi” che ha sede in piazza della Stazione a Ponte a Moriano (info telefono: 0583 492169 – 0583 962699 e sul web: www.micoponte.it) presenta le escursioni di “Apuantrek 2018”, che prenderanno il via il prossimo 25 febbraio per chiudersi, dopo ben 46 appuntamenti a gennaio 2019. Queste iniziative sono programmate per far conoscere e valorizzare il nostro territorio lucchese e delle zone vicinanze quali: Apuane, Versilia, Alta Versilia, Garfagnana, Appennino, monti Pisani e isola di Capraia: Molte le escursioni facili per tutti, altre con qualche difficoltà ed alcune impegnative. Guida ambientale escursionistica e professionista di queste camminate sarà il socio del gruppo “Danesi” Stefano Pucci già prezioso collaboratore anche nell’allestimento della consolidata mostra di Ponte a Moriano per funghi e piante ed esperto in bonsai.

Questo tutto il programma, febbraio: 25 Alta Versilia. Campo Romano l’olivo Millenario e la pastora Lidua magnifica eccellenza.

Marzo: 4 Alta Versilia. Gli erbi e il miele, la fitoalimurgia e il cibo degli Dei; 11 Versilia. Dove la spiaggia cresce, le dune e la macchia Lucchese della darsena; 17-18 (sabato pomeriggio domenica) Apuane Meridionali. Equinozio di Primavera yoga in cammino presso Ostello Pania Forata a Pruno; 25 (domenica con pranzo) Apuane Meridionali. Madonna delle Solca, il bacio delle Croci e le spade Selvane Pescagline.

Aprile: 2 (lunedì di pasquetta) Monti Pisani. Montemagno, Rocca della Verruca, Convento di Nicosia; 8 Apuane Settentrionali. Pian dei Santi le Fornarine e la cava storica di Onice calcareo; 15 Valli dei grandi fiumi Lima e Serchio. I magnifici 4 ponti e il masso della Pescaia; 22 Apuane Settentrionali. I caselli di Campocatino eremo di S. Viano e le Incisioni Rupestri; 25 Apuane Centrali. Linea Gotica monte Folgorito, dove all’alba del 5 Aprile 1945 fu spezzato il fronte; 29 (domenica)-30 e 1 Maggio Arcipelago Toscano. Isola di Capraia.

Maggio: 6 Apuane Meridionali. Teatro Natura con la regista Simona generali, i fiori di S. Zita e la magica Betulla chiomata; 12 (sabato pomeriggio con cena) Apuane Meridionali. La grande fioritura dei Narcisi del monte Croce; 13 Apuane Centrali. Pian della Fioba, la Strega del monte Altissimo e le incisioni rupestri di Centuragna; 20 Parco Orecchiella. Immersi nelle rosse Peonie della Ripa e i faggi monumentali dell’Orecchiella; 27 Apuane Meridionali. Eremo di Calomini a 170 anni miracolo della Madonna del monte Penna, la bimba che fu salvata il 30 maggio 1848; 31 (giovedi 1-2-3 giugno domenica) Apuane Meridionali. Gran tour Apuane meridionali, alla scoperta delle montagne uniche e irripetibili.

Giugno: 10 Apuane Meridionali. Grotta all’Onda e il Pallone frenato, dalla preistoria all’opera di vibrante modernismo; 17 Apuane Meridionali. Isola Santa alpeggio di Puntato il masso delle girandole e cava storica del prezioso marmo Cipollino; 23-24 (sabato pomeriggio domenica) Apuane Meridionali. Solstizio d’estate a Pruno, la magia della doppia alba del Sole nel monte Forato.

Luglio: 1 Parco Orecchiella. Pania di Corfino sentiero Airone 1, sul percorso di S. Bianco e S. Pellegrino; 7-8 (sabato e domenica) Appennino Tosco-Emiliano. Trekking dei 6 laghi rifugio Gigi Casentini al Mercatello; 15 Apuane Centrali. Linea Gotica settore Cipollaio, Marmitte dei Giganti e Incisioni rupestri di Bètigna e delle Comarelle; 22 Apuane Meridionali. Monte Gabberi la terrazza della Versilia e grotta del Tanaccio con il Trono del Papa; 27 (venerdì sera) Apuane Meridionali. Eclissi totale di Luna alla Foce del Pallone. Partecipazione gratuita; 29 Apuane Centrali. Monte Sumbra e le Incisioni Rupestri di Capanne di Careggine.

Agosto: 5 Apuane Settentrionali. Monte Tambura, la via Vandelli, miniera di ematite e di selce preistorica; 19 Appennino Tosco-Emiliano. La Doganaccia, passo Croce Arcana, Corno alle scale e lago Scaffaiolo; 26 Apuane Meridionali. alba in Pania con il plenilunio e i simboli solari Apuani.

Settembre: 2 Garfagnana. La valle dei Patriarchi verdi, patrimonio di biodiversità; 7/10 (da venerdì a lunedì) Appennino Toscano. Traversata del Parco Nazionale delle foreste Casentinesi, 1° tratto; 16 Alta Versilia. Miniera storica dell’Argentiera e Parco Nazionale della Pace a S. Anna di Stazzema; 23 Tutti alla seconda Tuscany Francigena Marathon. Pietrasanta Camaiore Valpromaro Lucca; 30 Alta Versilia. Sentieri della Versilia storica S.A.V. Ruosina, Cerreta S. Nicola, Basati, le Incisioni Rupestri della valle del Giardino con la Spirale della Zingola.

Ottobre: 7 Media valle del Serchio. Bertacchio di Bacchio Nero e museo figurina di gesso a Coreglia; 14 Valle della Lima. Alpe di Limano e le incisioni rupestri della parete dai mille colori; 21 Apuane Settentrionali. Alpeggio del Vergheto Foce Luccica e le Borre del Sagro; 28 Apuane Meridionali. viaggio nella tradizione della castagna Apuana, il metato il mulino il museo

Novembre: 1 (giovedì) Versilia. Le preistoriche Grotte delle Fate e Mommio Castello; 4 Apuane Settentrionali. Monte Castagnolo per ammirare Lo stupendo panorama delle Apuane selvagge; 10 o 11 (sabato o domenica) Lucchesia Media valle del Serchio e Garfagnana. Le 5 chiese del Dio Silvano e il doppio tramonto del Sole nel monte Forato da Barga; 18 Tra Apuane e il mare. Monte Brugiana, museo all’aperto della Linea Gotica e le Incisioni Rupestri di Pietra bianca; 25 Piana di Lucca. la memoria dell’Acqua culla della Vita, Acquedotto monumentale del Nottolini.

Dicembre: 8 (sabato) Apuane Meridionali Convalle di Pescaglia. Apertura 24° Presepe in Grotta a ingresso gratuito; 21 (venerdì) Apuane meridionali eventi Solari Apuani Solstizio d’inverno. Santuario di S. Leonardo di Cardoso di Stazzema alba del Sole nella spaccatura tra monte Nona e Procinto e spostandoci con le auto a Calomini di Fabbriche di Vergemoli doppio tramonto del Sole nel monte Forato. Partecipazione gratuita.

Gennaio 2019: 12 o 13 (sabato o domenica) Apuane Meridionali. Il rito dell’Epifania del Pennato dal sito Incisioni rupestri di Trogna a Cardoso di Stazzema. Partecipazione gratuita.

Per ulteriori informazioni sulle escursioni “Apuantrek 2018” telefonare al 338.1399107 Stefano.