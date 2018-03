Aprono le iscrizioni ai nidi d’infanzia: il via venerdì 9 marzo

CAPANNORI – Apriranno venerdì 9 marzo le iscrizioni per i posti che si rendono vacanti alla fine dell’anno educativo in corso nei nidi d’infanzia comunali per l’anno 2018/2019. Le strutture educative comunali per la prima infanzia sono i nidi d’infanzia ‘Il Grillo Parlante’ di Capannori e il nido ‘S.Galli’ di Toringo.

Vediamo le strutture nel dettaglio:

Nido d’infanzia comunale “Il Grillo Parlante” – Capannori, via G.Rossa : rivolto ai bambini di età compresa dai 3 ai 36 mesi – orari: dal lunedì al venerdì: 7.30- 17.30 (tel. 0583 936561).

Nido d’infanzia comunale “S.Galli” – Toringo, via di Carraia:rivolto ai bambini di età compresa dai 18 ai 36 mesi – orari: dal lunedì al venerdì: 7.30-18.30 (0583 980095).



Le iscrizioni resteranno aperte fino all’8 aprile e dovranno essere effettuate online collegandosi al sito internet del Comune (www.comune.capannori.lu.it) cliccando sulla sezione ‘Iscrizioni online’ e seguendo la procedura guidata. Per assistenza tecnica a partire dal 13 marzo è possibile rivolgersi all’Ufficio URP del Comune nei giorni di martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 13.00. Dal 9 marzo all’8 aprile i genitori che intendono iscrivere i bambini possono visitare le strutture educative, previo appuntamento, telefonando direttamente alle educatrici dei servizi scelti.

Coloro che richiedono la retta agevolata devono essere in possesso del modello Isee puntuale al momento del’inserimento dei dati. Per il calcolo Isee è possibile rivolgersi ai Patronati o effettuare il calcolo online sul sito internet Inps.

Per ulteriori informazioni dal lunedì al venerdì ore 9-13 è possibile chiamare il l’Ufficio Nidi d’Infanzia tel 0583 428436/34 e il numero verde Urp 800 434983.