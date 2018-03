Apre a Forte dei Marmi uno sportello di sostegno ai malati oncologici

FORTE DEI MARMI – Apre a Forte dei Marmi uno sportello di ascolto e sostegno per i malati oncologici, a cura dell’associazione onlus “Mi curo di me” e patrocinato dal Comune di Forte dei Marmi. L’inaugurazione è prevista per sabato 31 marzo alle ore 10,30 presso i locali della Croce Verde. Lo sportello, aperto il primo ed ultimo martedì del mese dalle ore 15,30 alle 18,00, ha la finalità di dare supporto, affiancandosi al percorso terapeutico, alle persone che si trovano ad affrontare una malattia che ha

inevitabili ricadute psicologiche, oltre che estetiche, ed a sostenere anche i relativi

familiari.

«L’associazione Mi curo di me – spiega la presidente Siria Perretti – organizza

percorsi gratuiti rivolti alle persone in cura per una patologia oncologica, prima

durante e dopo le terapie, mettendo a disposizione anche la specializzazione in

estetica oncologica secondo le linee guida del cosiddetto metodo Oti – Oncology

Esthetics. Attualmente abbiamo sportelli in vari comuni della Versilia e siamo lieti

di poter aprirne uno anche a Forte dei Marmi grazie al sostegno del Comune ed

alla disponibilità del centro di ascolto “Donne per le donne” che opera all’interno

della Croce Verde».

«Come Comune abbiamo concesso con molto piacere – spiega il Consigliere con

delega alle pari-opportunità Sabrina Nardini – il nostro patrocinio all’iniziativa dell’associazione “Mi curo di me”, vista la delicatezza del tema trattato cui intendiamo rivolgere una particolare attenzione. Sono lieta di aver riscontrato nell’occasione una fattiva collaborazione tra le realtà associative del territorio che ha reso possibile l’apertura anche a Forte dei Marmi di questo sportello».