Appuntamento per i più piccoli con la presentazione del libro “Ben” di Paolo Visconti e Tatiana Cicoria

PIETRASANTA – Sabato 3 marzo alle ore 16:30 presso la Biblioteca Comunale “G.Carducci” di Pietrasanta si terrà la presentazione del libro “Ben” scritto a quattro mani da Paolo Visconti e Tamara Cicoria che saranno presenti e accompagnato dalle illustrazioni, realizzate con grande cura da Andrea Nicolucci e Sara Storino.

Una storia incantata, una storia di amicizia e all’insegna dell’avventura. Il piccolo Ben ha perso quasi del tutto la memoria. Non ricorda nulla di sé, sa solo che deve partire per un lungo viaggio. La destinazione? Il poverino l’ha scordata. A fargli compagnia in quest’esperienza ci sono Fiulpi, un morbido cagnolone, e Amy, una tipetta tutto pepe. Passando per campi di girasoli canterini, prati di fiori lilla e montagne piene di pericoli, i tre faranno la conoscenza di buffi ma amabili personaggi, come il leprotto Sbricchio, l’ammaliante gatta Madame e Toc, l’airone. Le minacce però sono sempre in agguato e non tutti gli incontri si riveleranno fortunati. Ben, opera scritta a quattro mani con Tatiana Cicoria, è un romanzo ricco di insegnamenti che racchiude in sé, proprio come le migliori favole, una morale profonda e apprezzabile da grandi e piccini.

Un libro che avvincerà i più giovani lettori per la trama semplice e facile da seguire, ma con più livelli di possibile lettura in grado di appassionare anche gli adolescenti e gli adulti che avranno il coraggio di avventurarsi a ripercorrere con nuovi occhi il viaggio di Ben. Un viaggio che, in fondo, ci avvicina alla cosa più preziosa: la vita e suoi tesori.

L’ingresso è gratuito |Età consigliata dai 7 anni un su.

Info e Prenotazioni: Biblioteca Comunale “G.Carducci” Orario: lunedì 14-19 – da martedì a sabato 9-13 e 14-19Tel. 0584795500 – mail: biblioteca@nullcomune.pietrasanta.lu.it