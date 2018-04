Appuntamento ad Altopascio con cinque disegnatori ‘A colpi di pennarello’

ALTOPASCIO – Venerdì 6 aprile appuntamento da non perdere per gli amanti del fumetto e dell’illustrazione a “La Magione del Tau” in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio. Dalle ore 18.30 in poi, i cinque fumettisti e illustratori Elena De Nard, Riccardo Innocenti, Gabriele Muratori, Riccardo Pieruccini e Simone Togneri daranno vita ai loro disegni. Così insieme all’aperitivo, o alla cena, gli avventori potranno portarsi a casa una caricatura, una striscia, un bozzetto o quant’altro possa nascere dalle matite e pennarelli dei cinque durante una serata più unica che rara dove, cinque stili, tratti e persone così diverse, si incontreranno e creeranno, gomito a gomito, i loro personaggi. Oppure chi sarà presente potrà, più semplicemente, assistere e vedere come in pochi istanti prende forma un disegno. La scelta resta a chi parteciperà alla serata.

Visti i posti limitati, per chi volesse rimanere a cena, è consigliabile la prenotazione al numero +39 392 40 58 337 (Roberto).