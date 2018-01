Appuntamento a scuola per i genitori con la nuova offerta formativa

LUCCA – All’Istituto Comprensivo Lucca 3 di SantAnna continuano le iniziative in occasione delle iscrizioni alla scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2018/2019.

Presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria “Carlo Del Prete” in Via Don Minzoni si svolgeranno le assemblee per presentare ai genitori il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019.

Durante le assemblee la Dirigente Scolastica, assieme alle docenti, presenterà le proposte formative per il nuovo anno e fornirà tutte le informazioni per la procedura di iscrizione.

Le assemblee per le iscrizioni nelle scuole di SantAnna saranno tre: mercoledì 10 gennaio alle ore 17:30 sono inviati i genitori che devono iscrivere i figli alla scuola dell’infanzia; giovedì 11 alle ore 17:30 i genitori che devono iscrivere i figli alla scuola secondaria di primo grado ; venerdì 12 gennaio alle ore 17:30 i genitori che devono iscrivere i figli alla scuola primaria.

Per informazioni 0583584388, www.lucca3.gov.it