Approvato in Giunta il bilancio di previsione del Parco San Rossore Migliarino Massaciuccoli, soddisfazione di Baccelli

MASSAROSA – «Un passaggio fondamentale che segue il parere favorevole che avevamo dato in Commissione e che consente di approdare finalmente alla fase degli investimenti: l’avvio concreto di un nuovo percorso per la gestione del parco». Così Stefano Baccelli, presidente commissione Ambiente in Consiglio regionale, commenta positivamente l’approvazione, nel corso dell’ultima seduta di Giunta, del bilancio preventivo e del piano investimenti 2018-2020 del parco San Rossore Migliarino Massaciuccoli.

«Eravamo partiti fin dallo scorso anno decisi a mettere in campo tutto l’impegno possibile per affrontare i problemi esistenti e individuare le soluzioni più appropriate. – spiega Baccelli – Ora siamo davvero ai nastri di partenza di un concreto rilancio di questa realtà. Il piano di investimenti è determinante per un vero salto di qualità, grazie a risorse utili a mettere in campo azioni attese da tempo. Tra gli interventi merita ricordare quelli previsti per il restauro manutentivo interno ed esterno della villa del Gombo e, in ambito forestale, quelli destinati al ripristino della pineta di pino marittimo a Torre del Lago. Sono convinto che così si potrà finalmente approdare a una concreta promozione e valorizzazione del parco in termini di maggior sviluppo turistico, culturale e economico».